Filottrano, presto un energypoint Astea Energia rinnovato

Lo sportello di Via Corso del Popolo rimarrà momentaneamente chiuso per consentire i lavori di ristrutturazione che termineranno a metà novembre. I servizi saranno comunque disponibili temporaneamente in Piazza Cavour

FILOTTRANO – Astea Energia diventa sempre più accogliente e rinnova il proprio energypoint di Filottrano in Via Corso del Popolo 66 che rimarrà momentaneamente chiuso per consentire i lavori di ristrutturazione che termineranno a metà novembre.

I servizi di Astea Energia, per agevolare come sempre i propri clienti e consolidare la propria presenza sul territorio, saranno comunque disponibili presso lo sportello temporaneo in Piazza Cavour 2 di fronte al Comune di Filottrano, nei locali di Acquambiente Marche.

Lo sportello è aperto il martedi e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30.

Con le sedi di Osimo e Recanati, oltre agli altri sportelli sul territorio, Astea Energia offre un servizio capillare con punti informativi dove gli utenti possono rivolgersi per tutte le esigenze legate alle forniture ed ai servizi accessori, ma anche per consigli su come efficientare la casa e l’impresa risparmiando sui consumi.