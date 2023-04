Filottrano, con 3 euro ne vince 200mila: festa alla Tabaccheria Bellelli

FILOTTRANO – Con un piccolo “investimento” nella fortuna di 3 euro, ne ha portati a casa 200mila. Colpo grosso alla storica tabaccheria “Bellelli” al centro di Filottrano, dove un fortunato giocatore, fedelissimo del gratta&vinci “Numeri fortunati” da 3 euro ha grattato i numeri vincenti portando a casa una vincita a cinque zeri. Si festeggia alla Tabaccheria Bellelli di corso del Popolo 73, attività di famiglia storica che esiste a Filottrano da 110 anni e che è gestita adesso da Laura Braconi.

«Sono molto felice per questo nostro cliente, affezionatissimo – dice la titolare – aveva acquistato il biglietto ieri sera, in tabaccheria c’era la mia dipendente, Maddalena Zitti e poi lo ha grattato a casa. È tornato oggi verso mezzogiorno chiedendomi di verificare che secondo lui c’era una bella cifra vinta. Ero un po’ scettica all’inizio, perché a volte qualche anziano pensa di aver vinto e invece ha letto male e poi la delusione è grande. Invece quando ho letto sul display che la vincita era disponibile sono rimasta stupita e tanto tanto felice». Il vincitore, che vuol restare anonimo, è un cliente habitué di mezza età, non nuovo a questo tipo di gratta&vinci acquistato più volte con fiducia. Una fiducia che è stata premiata. «Questo tipo di gratta&vinci viene venduto bene, in tanti lo acquistano. Siamo felici anche per noi – conclude Laura Braconi – la tabaccheria ha oltre 110 anni di storia ma non avevamo mai registrato una vincita così alta!».