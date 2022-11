Filottrano, grande commozione ai funerali di Leo Moretti stroncato a 43 anni da un malore

Migliaia di persone si sono strette alla famiglia Moretti-Lardini per condividere questo grande dolore

FILOTTRANO – Grande commozione e una partecipazione massiccia, addirittura di migliaia di persone, che ha riempito la chiesa di San Francesco di Filottrano e il sagrato, per l’ultimo addio a Leo Moretti, l’imprenditore della famiglia Lardini, stroncato a 43 anni da un malore.

Leo, sposato e padre di tre figli, si è spento domenica alle 6,30 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Jesi, lasciando la grande famiglia Moretti-Lardini nella disperazione.

Questa mattina, l’ultimo commosso addio. Un momento straziante e difficilissimo per tutti, a cominciare dalla moglie Laura e i loro tre figli, i genitori Lorena e Massimo, la sorella Clio che in chiesa ha recitato un saluto carico di amore e dolore. Anche don Francesco Scalmati nella sua omelia ha parlato di amore e di amicizia, che hanno permeato la vita seppur troppo breve di Leo. Una cerimonia composta e dignitosa in cui tutta la comunità ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Lardini.