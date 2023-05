Filottrano, anziana colta da malore: trovata esanime nel campo

FILOTTRANO – Una donna di 76 anni è stata colta da malore mentre si trovava nel terreno agricolo di sua proprietà in via Cesarina a Filottrano. La signora era uscita questa mattina per raccogliere ortaggi, quando improvvisamente è stata colta da ictus. Non è riuscita a chiedere aiuto, cadendo al suolo priva di sensi. A trovarla esanime verso mezzogiorno è stato il marito. L’uomo al suo rientro a casa non trovandola si è preoccupato e si è recato nel loro podere agricolo. Ha lanciato l’allarme al 112.

Sul posto, la Potes di Filottrano e l’automedica del 118 di Jesi. I sanitari hanno avuto non poche difficoltà nei soccorsi, per via delle condizioni del terreno agricolo, reso una distesa melmosa per via delle piogge. La donna quando l’hanno trovata era in coma.

È stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice rosso di massima emergenza. Le sue condizioni sono purtroppo molto gravi, rese ancora più critiche dal ritardo dei soccorsi e dal tempo trascorso priva di sensi a terra, trovandosi da sola in campagna quando è stata colta da malore.