FILOTTRANO – I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio di ieri, primo gennaio, a Filottrano per l’incendio di quattro autovetture parcheggiate sotto una tettoia. Sul posto la squadra delle fiamme rosse di Osimo, con il supporto del personale dalla sede centrale di Ancona con l’autobotte, ha spento le fiamme. Il fuoco ha coinvolto anche la struttura in legno e danneggiato la facciata dell’abitazione limitrofa, e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Presenti sul posto i carabinieri.