Film a Fabriano tra scene action e grande accoglienza da parte di tutti

FABRIANO – «Siamo felicissimi per l’accoglienza e la disponibilità che stiamo ricevendo a Fabriano», le parole di Alessio Pascucci, il regista del film “Come crimini e misfatti”, per il quale è stato ottenuto il riconoscimento di ‘Prodotto di interesse nazionale culturale’ nel bando del Ministero dei Beni e le Attività culturali, le cui riprese dal 29 aprile scorso stanno interessando la città della Carta e il comprensorio. «Queste due prime settimane di riprese stanno andando molto bene e ci auguriamo che anche la città sia contenta di noi. Magari qualche disagio alla viabilità per consentirci di effettuare le riprese nel migliore dei modi, ma speriamo proprio di non arrecare troppi disguidi. Ciò che mi preme evidenziare maggiormente è il grande entusiasmo che si respira sul set tutti i giorni. Non solo dagli artisti del cast, ma soprattutto da parte delle numerose comparse che abbiamo scelto e che si stanno dimostrando sempre all’altezza. Entusiasmo e disponibilità che riscontriamo tutti noi della produzione, siamo circa in 60 in città tra cast e produzione, da parte dei proprietari dei locali e delle abitazioni nelle quali abbiamo effettuato alcune riprese. Il catering di Fabriano ci sorprende ogni giorno con piatti locali e una qualità eccezionale. Insomma, ci sentiamo molto accolti e, lo ripeto, siamo contentissimi di aver scelto Fabriano per le riprese del film», conclude il regista.

Le riprese

Sul fronte delle notizie tecniche, nei prossimi giorni le location scelte per le riprese riguarderanno giardini pubblici, abitazioni private e locali. Ma anche alcune strade cittadine, soprattutto in notturna, compresa una scena di action movie con un’automobile che prenderà fuoco. Enrico Borello, Marlon Joubert e Sara Cardinaletti, i primi attori arrivati a Fabriano fin dall’inizio delle riprese, sono stati affiancati in questi giorni dagli altri protagonisti: Beatrice Bartoni, Marius Bizau, e Ludovica Cerioni, per quest’ultima ‘Come crimini e misfatti’ rappresenta la sua prima volta al cinema. Nei prossimi giorni è atteso Fortunato Cerlino, conosciuto al grande pubblico anche per aver interpretato Savastano in Gomorra.