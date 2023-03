Fileni al fianco della Nazionale di calcio: da oggi Official Partner e fornitore ufficiale di carni

JESI – Fileni nuovo partner e fornitore della Nazionale italiana di calcio. A renderlo noto, dai suoi social, è il gruppo marchigiano leader nel settore delle carni avicole, che sarà dunque al fianco degli azzurri del commissario tecnico pure marchigiano, lo jesino Roberto Mancini, che proprio da stasera 23 marzo iniziano, ricevendo a Napoli l’Inghilterra, il percorso di qualificazione ai prossimi Europei cui intendono presentarsi da Campioni in carica dopo il successo del 2021.

Fileni al fianco della Nazionale di calcio, foto da pagina Fb Fileni

«Quando Fileni si veste di azzurro il gusto scende in campo! – è la comunicazione del gruppo – siamo felici e orgogliosi di essere diventati Official Partner e Fornitore Ufficiale di carni delle Nazionali Italiane di Calcio: per i prossimi quattro anni accompagneremo gli Azzurri durante le partite, gli allenamenti e gli eventi principali, e i nostri prodotti saranno inseriti nello scrupoloso piano alimentare e nutrizionale degli atleti, grazie al ruolo rilevante delle carni bianche nella dieta sportiva. Un grande attestato di fiducia, a dimostrazione della validità del nostro lavoro e della qualità dei nostri prodotti. Ci vediamo questa sera per il calcio d’inizio. In bocca al lupo ragazzi!».