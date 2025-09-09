Fileni protagonista alla CEOforLIFE RoundTable: European Chicken Commitment e benessere animale al centro del dibattito

L'evento si colloca all'interno della Task Force "Turismo Sostenibile e Made in Italy", con l'obiettivo di elaborare e implementare soluzioni concrete per l’ambiente e la società

CINGOLI – Il Gruppo Fileni, tra i principali player del settore avicolo italiano, sarà protagonista dell’evento CEOforLIFE RoundTable “European Chicken Commitment e benessere animale: nuovi scenari per una filiera alimentare sostenibile”, in programma mercoledì 10 settembre 2025 dalle 14:00 alle 15:30 presso la CEOforLIFE ClubHouse in Piazza Montecitorio, a Roma.

L’iniziativa, frutto della partnership tra CEOforLIFE e Fileni, vedrà la partecipazione di imprese, istituzioni, associazioni e mondo della ricerca, con l’obiettivo di creare nuove sinergie concrete di business sostenibile, in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La tavola rotonda si inserisce all’interno della giornata nazionale dedicata al Made in Italy e al Turismo Sostenibile, primo momento di lavoro delle Task Force Nazionali di scopo, chiamate a definire lo “status quo” e a progettare scenari futuri di sviluppo sostenibile nei settori strategici per il Paese.

L’appuntamento è una riflessione strategica utile alla creazione di progetti a valore aggiunto con i principali stakeholders del nostro paese. Il focus del dibattito è la costruzione di percorsi virtuosi nel mondo zootecnico utili soprattutto ad aumentare i livelli di sicurezza alimentare e benessere animale. In particolare, Fileni condividerà la propria esperienza pionieristica di prima, e attualmente unica azienda in Italia nel settore delle carni ad adottare per tutti i prodotti a marchio proprio a base di pollo i criteri dell’European Chicken Commitment (ECC).

Oltre a Massimo Fileni, Vicepresidente del Gruppo Fileni, e Simone Santini, General Manager del Gruppo Fileni, all’evento prenderanno la parola Andrea Maria Antonini, Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico della Regione Marche, Giovanni Filippini, Direttore Generale della Sanità Animale presso il Ministero della Salute, Francesco Camassa, Presidente di AIMA, Davide Bochicchio, Ricercatore presso CREA-ZA, Simona Maria Del Treppo, Food Safety, Health and Safety Director di Eataly, Andrea Filippi, Certification Service Line Manager di Bureau Veritas Italia, Enzo Foccoli, Head BU Livestock di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia, Bianca Furlotti, Responsabile Settore Alimentare Italia di Compassion in World Farming, Mattia Grillini, Vicepresidente, Responsabile Marketing, Comunicazione e Soci di Camst Group, e Silvia Tramontin, Vicedirettore Generale Vicario e Direttore Dipartimento Laboratori di Prova di ACCREDIA.

Definiti da oltre 30 organizzazioni non profit che lavorano per la protezione e il benessere degli animali allevati a scopo alimentare tra le quali Compassion in World Farming (CIWF), i criteri ECC hanno l’obiettivo di elevare gli standard di benessere animale degli allevamenti al coperto, tramite l’utilizzo di razze a più lenta crescita e inferiori densità di allevamento, la presenza di arricchimenti ambientali e luce naturale, l’adozione di metodi di stordimento più rispettosi e controlli da parte di enti terzi. Questo importante risultato si inserisce all’interno di un percorso avviato nel 2021, anno in cui Fileni ha sottoscritto lo European Chicken Commitment in collaborazione con CIWF.

L’adesione all’European Chicken Commitment (ECC) si inserisce in una storia di sostenibilità che il Gruppo Fileni porta avanti con determinazione fin dagli anni ’90. Un percorso costellato di traguardi importanti, come la certificazione in agricoltura biologica, la trasformazione in Società Benefit nel 2021, l’ottenimento della certificazione B Corp nel 2022 e l’adesione a Co2alizione. Fileni guarda al futuro anche attraverso progetti innovativi come ARCA, per un’agricoltura biologica rigenerativa, e “Buon miele non mente”, che tramite alcune colonie di api mellifere ospitate in allevamenti biologici del Gruppo, permette di monitorare la qualità della biodiversità.