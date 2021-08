Jesi, alle fiere di San Settimio con il green pass. Multe salate per i trasgressori

JES – Fiere di san Settimio confermate dal 23 al 25 settembre. Tombola ancora in forte dubbio. L’amministrazione Bacci continua a lavorare per l’allestimento della tradizionale festa del patrono, districandosi fra le innumerevoli restrizioni Covid.

Di certo, per girare fra le bancarelle occorrerà il green pass, che si ottiene quindici giorni dopo il ricevimento della prima dose del vaccino. Non dovrebbero essere posizionati varchi d’accesso. Si punterà, insomma, sul buon senso. E ovviamente sui controlli da parte della Polizia locale e delle altre forze di pubblica sicurezza. Chi è sprovvisto del certificato verde, e viene beccato alla fiera, rischia una multa fino a 400 euro. Non sarà affatto semplice per gli agenti verificare il rispetto delle regole, dovendo di fatto fermare le persone invitandole ad esibire il documento. Un compito arduo, considerati i tempi che corrono.

L’amministrazione ha stabilito che le fiere di San Settimio edizione 2021, «al fine del rispetto della disciplina in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia, saranno organizzate con una riduzione del numero degli operatori che non potrà essere superiore a 460. La partecipazione sarà riservata ai titolari di autorizzazione/concessione per commercio su aree pubbliche mentre sarà sospesa la partecipazione degli operatori delle manifestazioni fieristiche e delle Associazioni di volontariato». Escluse, quindi, Corso Matteotti (eccetto tratto iniziale partendo da Piazza della Repubblica), «poiché trattasi di via interessata dai lavori pubblici», Piazza della Repubblica, utilizzabile solo parzialmente «a causa della collocazione della fontana dei Leoni e per motivi igienico sanitari che impongono l’adozione delle misure previste dalle linee guida approvate con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 in materia di sagre e fiere», via Mazzini, via del Torrione e via Cascamificio (da un solo lato).

Ancora moltissimi dubbi invece sulla tombola di San Settimio del 22 settembre. Accogliere tante persone in piazza non sarà probabilmente possibile, a meno che si scelga di posizionare le sedie, opzione che per il momento non sembra troppo apprezzata. Proprio in questi giorni si stanno effettuando le ultime valutazioni e non si esclude che si punti di nuovo sull’online, come lo scorso anno.

Saltata invece la Notte Azzurra dello sport ai giardini di viale Cavallotti. Troppo complesso organizzarla, tenuto conto dei differenti protocolli fra le varie discipline sportive e la gestione di un afflusso notevole di persone all’interno di uno spazio delimitato. Ma c’è chi ha polemizzato in merito, chiedendo appunto le motivazioni della decisione.