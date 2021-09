Fidapa Jesi, cinque nuove socie illuminano la cerimonia delle candele

JESI – Nella suggestiva serata della cerimonia delle candele, evento clou della Fidapa con cui l’associazione delle Donne Arti Professioni e Affari dà il benvenuto alle nuove iscritte, il club jesino ha accolto cinque neo socie. Dopo due anni duramente segnati dalla pandemia, che ha costretto il club al femminile a declinare importanti eventi sulle piattaforme online, finalmente il mese di settembre si apre con la ripresa delle attività di sezione in presenza.

E l’inizio è con la Cerimonia delle Candele, che si è svolta venerdì sera nella splendida cornice del Castello Borgiani all’Acquasanta di Jesi, ospiti della socia Sandra Scaloni Borgiani. Il momento più importante dell’anno sociale che simboleggia l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderente alla BPW International di cui fa parte Fidapa, la cerimonia rappresenta l’occasione ufficiale di presentazione delle nuove socie.

L’associazione, presieduta da Gianfranca Schiavoni, conta così cinque nuovi ingressi: si tratta di Liliana Calia, Claudia Coppari, Maria Carla Giuseppetti, Romina Sommonte e Marta Tacconi. Sono loro le nuove e intraprendenti socie entrate a far parte della sezione di Jesi della Fidapa BPW Italy. Sono creative, artiste, medici e imprenditrici: segno che Fidapa riesce ad attrarre donne anche in un periodo particolare come questo in cui gli eventi associativi sono stati ridotti e organizzati online, per via dell’emergenza sanitaria. Alcune delle cinque new entry hanno già prestato la loro opera e la loro immagine alla realizzazione del video della Fidapa “La creatività è nelle nostre mani”, lanciato online qualche mese fa.