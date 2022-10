Una fiaccolata per ricordare Cinzia e Sabina, morte nel canale

SERRA SAN QUIRICO – Una fiaccolata per tenere acceso il ricordo di Cinzia Ceccarelli, 58 anni e di Sabina Canafoglia 51, le due operaie dello stabilimento Elica di Mergo morte nel canale Sant’Elena lunedì scorso . E’ l’iniziativa che hanno deciso di organizzare i loro colleghi, distrutti dal dolore, per ricordare con aneddoti e preghiere, le due amate colleghe prematuramente scomparse. Il corteo di fiaccole muoverà lunedì pomeriggio 17 ottobre alle 19.05 dai cancelli dello stabilimento Elica di Mergo percorrendo via Canale Sant’Elena fino al luogo dell’incidente. I colleghi, gli amici e quanti vorranno partecipare, guidati dal parroco di Mergo, don Ernesto, percorreranno a piedi e con le fiaccole accese, tutto il tragitto fatto dalla Polo condotta da Cinzia Ceccarelli con a bordo altri tre colleghi. Una lenta processione fino al canale Sant’Elena dove ancora la rete cinta di nastro bianco e rosso, con un mazzo di fiori lasciato giorni fa, testimonia dove le vite delle due donne si sono spezzate. Stesso giorno, stesso orario e stesso luogo per rileggere insieme una tragedia immane.

L’incidente

Lunedì scorso all’uscita dal turno di lavoro delle 19, la Volkswagen Polo di Cinzia aveva imboccato la scorciatoia di Canale Sant’Elena, stretta stradina che costeggia il canale e collega con la statale. La “corta” che facevano tutti i dipendenti Elica di Mergo per evitare il traffico, il semaforo e il sottopassaggio ferroviario di Angeli. Improvvisamente, Cinzia è stata colta da malore, Sabina che le viaggiava accanto se n’è accorta e, istintivamente, ha tirato il freno a mano pensando di fermare l’auto. Invece la Volkswagen Polo, ormai fuori controllo, è schizzata nel campo adiacente alla carreggiata – oltretutto bagnato per la pioggia – ed è scivolata dritta nel canale, ribaltandosi. In quel tremendo incidente Cinzia e Sabina hanno trovato la morte, mentre gli altri due colleghi che viaggiavano dietro, Matteo Guerri e Sabrina Gasparini, sono sopravvissuti miracolosamente. Ci saranno anche loro lunedì sera alle 19,05 alla fiaccolata del ricordo.