“Feu!Lab” catalizzatore dinamico dell’arte jesina

JESI – Successo di pubblico per il vernissage della mostra personale “Sfumature Tattili” dell’artista Angela Pedonesi ospitata dalla Galeria Feu!Lab di viale Trieste e presentata dal critico internazionale Mario Salvo e con la presenza dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli. L’esposizione offre uno straordinario viaggio attraverso l’universo dell’acquerello spatolato, un’espressione artistica in cui la fusione di colori non è semplicemente visiva ma si manifesta in una tangibilità sorprendente.

Le opere esposte trascinano gli spettatori in un regno dove ogni pennellata si trasforma in un tocco sensoriale, coinvolgendo gli animi in una danza di emozioni inimmaginabili. Molto apprezzato anche l’intervento canoro del tenore Franco Corinaldesi leader del Concertino Burro e Salvia.

La mostra continuerà fino al 26 gennaio e sarà seguita da un workshop di due giorni.

Angela Pedonesi con il tenore Franco Corinaldesi Alcune delle opere esposte Pubblico al vernissage

Tempo di bilanci per Feu!Lab che sotto la sapiente direzione artistica di Maurizio Fava si appresta a celebrare nel prossimo marzo il suo primo anniversario. Durante questi 10 mesi, la galleria ha ospitato mostre personali e collettive di otto artisti, presentato un libro di poesie, un concerto natalizio e condotto riflessioni tematiche con filosofi e storici dell’arte. Corsi di disegno, acquerello e fotografia hanno arricchito l’offerta formativa di questo nuova realtà destinata a diventare un punto di riferimento per l’arte jesina e non solo.



Il giovane art-director Maurizio Fava rivela che il nome “Feu!Lab” trae ispirazione dalla visita alla mostra “La Nascita dell’Avanguardia” a Padova, dedicata al primo futurismo. Il termine “Feu!” (fuoco), estratto da un dettaglio dell’opera di Severini, “cannone in azione”, simboleggia dinamismo, colore e forza, rappresentando l’essenza stessa dell’avanguardia italiana.



Il concorso

In occasione di questo significativo anniversario, Feu!Lab ha lanciato un concorso aperto a tutti gli artisti, focalizzato sul tema attuale del “Prendersi Cura”. Partner istituzionali di prestigio come Iom, Caritas Jesina, Croce Rossa, Fondazione Vallesina Aiuto e Asp 9 si sono uniti a questa iniziativa, rendendola ancor più rilevante.

Gli artisti sono invitati a partecipare con opere che esprimano sensibilità e competenza tecnica.

Una giuria qualificata valuterà le opere, e i talenti selezionati avranno l’opportunità di esporre nelle rinomate gallerie OpenOne di Pietrasanta e Area Contesa Arte di Roma. Le opere saranno inoltre in mostra per tre settimane presso Feu!Lab, e gli artisti della main section avranno l’onore di essere pubblicati in un catalogo di prestigio.

Per ulteriori dettagli e partecipare a questa stimolante iniziativa, si consiglia di visitare il sito www.feulab.com.