Festival dell’Appennino marchigiano a Fabriano tra trekking, mostre, laboratori e ciclopedalate

Sono molte le iniziative in svolgimento in città legate a questa manifestazione e che possono catturare l'attenzione e l'interesse di una larga fetta di popolazione

FABRIANO – La giornata di sabato del Festival dell’Appennino Marchigiano – La Città Appenninica, in svolgimento a Fabriano fino a domani, domenica 26 maggio, prevede molte attività all’aperto. Si parte con i laboratori al Centro di aggregazione giovanile dedicati alle scuole sui temi del cicloturismo e della sicurezza stradale, in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana e Bike Ospitality. Alla stessa ora partirà il Trekking delle Abbazie, un itinerario che sta avendo sempre più appeal verso gli appassionati dei Cammini e che propone tre percorsi diversi per differenti livelli di preparazione fisica: quello facile, a cura di Uisp e Università del camminare, riguarda l’abbazia di San Cassiano in Valbagnola; quello di media difficoltà, a cura dell’Aula verde di Valleremita, riguarda l’Eremo di Santa Maria in Valdisasso; quello per allenati, a cura dell’Università del camminare, riguarda il tragitto dall’abbazia di Sant’Urbano, dove si assisterà alla magia del raggio luminoso, fino a quella di San Salvatore in Valdicastro.

Le altre iniziative

Per tutta la giornata, inoltre, sarà visitabile presso l’Oratorio della carità la mostra fotografica sul paesaggio marchigiano e le aree interne di Massimo Ilari, in collaborazione con il FotoClub Fabriano. Dalle ore 15 riapre l’area espositiva sotto il Loggiato San Francesco, alla quale partecipano circa 15 aziende enogastronomiche del territorio. Mentre alle ore 18 presso i Giardini del Poio è prevista la presentazione del libro di Maurizio Serafini “Concerto per cornamusa e giramondo” con a seguire l’animazione musicale del gruppo Tranceltic di Maurizio Serafini e Luciano Monceri. Nella giornata conclusiva del Festival, domani, il programma prevede dalle 9 alle 12 la ciclopedalata Fabriano-Cacciano-San Biagio in Caprile in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana e bike Ospitality. Al termine della quale, vi saranno i saluti conclusivi portati dal sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. Prevista, infine, sempre dalle 9 alle 12:30, l’iniziativa riguardante il trekking urbano nel centro storico di Fabriano, in collaborazione con il comitato Uisp cittadino e l’associazione Fabriano storica.