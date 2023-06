Festa della Musica, Jesi aderisce con tre concerti

JESI – C’è anche Jesi tra le 779 città italiane che aderiscono alla Festa della Musica, l’evento internazionale che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 paesi del mondo.

Nella nostra città tre sono gli appuntamenti in programma, tutti ad ingresso gratuito. Si comincia domani (sabato 17), alle ore 17.15 alla chiesa di San Nicolò di corso Matteotti dove la corale Santa Lucia proporrà il concerto dal titolo “Anche Federico aveva la mamma”. Sarà poi la volta del tradizionale “Concerto dell’aurora”, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, in programma mercoledì 21, alle ore 6.00, presso l’abbazia di Santa Maria del Piano a cura del coro Regina della Pace. Infine giovedì 22 giugno, in Piazza Federico II, serata con il “Concerto di inizio estate”, a partire dalle ore 21.15, con l’esibizione della banda musicale G.B.Pergolesi.