Jesi Natale 2022: Federico II e Pergolesi, cultura e musica, «San Silvestro diffuso e itinerante nei locali»

Presentato il programma in Comune: appuntamenti speciali il 26 dicembre e il 4 gennaio, concerti e dj set fino all'8 gennaio ma non ci sarà una festa in piazza per Capodanno

JESI – Si parte sabato prossimo, 3 dicembre, con la prima giornata di mercatini di Natale in Piazza Federico II, alle 16 al Circolo il concerto della scuola “Pergolesi” e alle 17 tre appuntamenti: in Piazza Pergolesi per il concerto che riunirà 5 bande provinciali e 120 elementi, in Piazza della Repubblica coi Canti per la Pace a cura di Adra e a Palazzo Pianetti la mostra d’arte che celebra il gemellaggio con la francese Mayenne. Poi avanti fino al fine settimana successivo l’Epifania. Jesi Natale 2022, presentata oggi in Comune alla presenza di Giunta e associazioni e realtà che hanno partecipato a comporne il programma, sarà un «Natale organizzato “insieme” – dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – il Comune è stato incubatore di energie e idee da tantissime realtà». Con l’idea «di celebrare col Natale anche due personaggi illustri, Federico II e Pergolesi, nati a Jesi in questo periodo, il 26 dicembre e il 4 gennaio. Nello stesso segno le illuminazioni delle piazze loro dedicate, in continuità con le decorazioni allestite dagli operatori commerciali per Corso Matteotti e via Pergolesi».

Piazza Federico II, Natale 2022

Per il “compleanno” di Federico II ci saranno rievocazioni storiche in piazza, un brindisi presso l’Ime e al Museo Stupor Mundi l’intervista “impossibile” all’imperatore tratta dal libro di Silvano Sbarbati (di cui l’Anfass avrà più volte modo di parlare durante le Feste, “intervistando” anche Angelo Colocci). Per Pergolesi itinerario guidato, apertura del teatro e maratona musicale al pianoforte aperta a tutti. Non ci saranno invece concerto o festa in piazza a Capodanno. «La notte di San Silvestro – dice Fiordelmondo – sarà un evento diffuso e itinerante in tutto il centro e non solo grazie alle tante iniziative, specie musicali, messe in campo per la fine d’anno e tutto il periodo delle Feste, dai locali». Una trentina quelli che dal 2 dicembre all’8 gennaio proporranno concerti, dj set, spettacoli.

Corso Matteotti, Natale 2022 Piazza Colocci, Natale 2022

Per l’intero programma si potrà fare riferimento al Qr code presente su manifesti e materiale che promuovono Jesi Natale. Spazio naturalmente per presepi artistici, letture e laboratori per bambini, spettacoli itineranti in centro a cura di Flumen o a Palazzo Santoni di Pietro Piva. «Un Natale legato da un filo trasversale che riguarda la cultura» dice l’assessore Luca Brecciaroli mentre i colleghi Samuele Animali e Emanuela Marguccio evidenziano il primo i tanti appuntamenti anche all’insegna di sport e sociale e la seconda la collaborazione con il comprensivo Federico II e l’Artistico Mannucci e l’aver evitato di dover trasferire il mercato classico dal centro per far posto ai mercatini natalizi, i cui orari non coincideranno col primo.