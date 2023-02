Ultime ore per prepararsi al Fantasanremo: ecco come si gioca. Tutto iniziò da Porto Sant’Elpidio

ANCONA – Prima erano una quarantina le squadre del Fantasanremo. Oggi, a distanza di 2 anni, sono oltre 2 milioni gli utenti che giocano al game più atteso della settimana di Sanremo. Il festival della canzone italiana è alle porte e i giocatori hanno già speso i loro “baudi” per comprare i cantanti su cui puntare.

Un po’ come il Fantacalcio, il Fantasanremo è nato quasi come una scommessa targata Marche. Tutto è nato da alcuni ragazzi nel bar Corva da Papalino, a porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. I titolari sono Giacomo Piccinini e Nicolò ‘Papalina’ Peroni.

Il Fantasanremo è il gioco che sta spopolando tra i cantanti e gli amanti del festival. I numeri da urlo di quest’anno sono niente a confronto con quelli del 2022, quando il cantante Michele Bravi citò per la prima volta, sul palco dell’Ariston, la parola “Fantasanremo”.

Nessuno immaginava che di lì a qualche mese sarebbe stata la moda tra i giovanissimi. A prendere parte al gioco, lo scorso anno, anche la conduttrice Mara Venier, senza considerare i tanti artisti in gara come Rkomi, Tananai e tanti altri.

Bonus, malus e la speranza di una vittoria: ma come si gioca al Fantasanremo?



Anzitutto, bisogna registrarsi nell’apposito sito, poi si creano delle squadre composte ognuna da 5 artisti (tra quelli in gara, ovviamente). I cantanti si possono acquistare spendendo i baudi. Il nome, va da sé, è un omaggio a Pippo Baudo, storico conduttore della kermesse più conosciuta della canzone italiana.

Le squadre vanno formate entro l’inizio del festival (che prenderà il via oggi, 7 febbraio). I baudi sono quindi i punti del Fantasanremo e ogni partecipante ne ha a disposizione 100. Dopo aver creato la squadra, con cui l’utente è direttamente iscritto al Campionato Mondale, c’è l’ok per creare persino una Lega, ossia un insieme di squadre che competono tra di loro.

La lega può infatti essere condivisa tramite link da inviare sui social o tramite QR Code da inquadrare, invitando amici o familiari a partecipare con le loro squadre. Intanto, in queste ore è stata divulgata la lista completa di bonus e malus per gli utenti.

Alcuni dei bonus del FantaSanremo sono più istituzionali, come la vittoria della kermesse, o il premio Mia Martini. Altri, invece, dipendono da alcune scelte che farà l’artista, da quello che indosserà, o dirà sul palco.