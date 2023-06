FANO – La TreValli Cooperlat, terzo gruppo lattiero caseario italiano, compie 60 anni. Un momento di festa ma anche di riflessione sul futuro e il momento giusto per gettare le basi per un nuovo modello innovativo di filiera agroalimentare per il territorio, con valenza nazionale. Da sessant’anni, l’azienda con quartier generale a Jesi, porta sulle tavole degli italiani prodotti che hanno in comune antiche tradizioni e tecnologie produttive: tra i quali cibi naturali e di sana alimentazione, eccellenze del Made in Italy e fuoriclasse del gusto. Al Tag Hotel oggi, 4 giugno, la celebrazione di questo compleanno speciale. Non è voluto mancare a questo appuntamento il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che ha partecipato insieme al presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati Mirco Carloni. Super ospite, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. «Siamo orgogliosi di questo traguardo e di scrivere ogni giorno la storia di una grande realtà aziendale – dichiara il presidente Piero Cimarelli – TreValli Cooperlat, in sessant’anni, è stata capace di adattarsi all’evoluzione e ai cambiamenti sociali, senza dimenticare i valori di cooperazione, tradizione, innovazione, la valorizzazione del territorio e delle persone e la promessa di genuinità e salubrità a cui aspirava. Una meta importante per ciascuno di noi, a cui siamo arrivati con coraggio, lungimiranza e tanto lavoro».



Alla presenza di autorità civili e militari, si è ripercorsa la storia di TreValli dal 1960 quando, spinti dalla passione per l’innovazione e animati dal sogno di una grande azienda agricola condivisa, il conte Giovan Battista Lucangeli, il marchese Giuseppe Trionfi Honorati e Lauro Costa fondarono a Macerata una centrale del latte, la Clamj. L’obiettivo era portare sulle tavole dei marchigiani un prodotto buono, sicuro, di qualità elevata. Quel sogno venne rilanciato a livello nazionale nel 1982, quando un gruppo di cooperatori ebbe l’intuito di creare, attraverso un percorso di aggregazione di piccoli caseifici sociali e numerosi allevatori sparsi nel territorio marchigiano, la Cooperlat. In breve tempo, il nucleo iniziale si amplia, prima in Abruzzo e poi su tutto il territorio nazionale, con l’acquisizione di nuove realtà, moltiplicando gli investimenti al fine di coniugare innovazione e tradizione, mantenere un livello di eccellenza in tutte le fasi della filiera e garantire un prodotto che rispecchi i principi cardine dell’aziendar