Family Concert per la Form a Jesi e Macerata

JESI – Fine settimana dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Sabato 4 e domenica 5 febbraio l’Orchestra Filarmonica Marchigiana si esibisce a Jesi e a Macerata con il family concert Pierino e le altre storie.

L’appuntamento è incentrato sulla più celebre e amata opera musicale per l’infanzia: il Pierino e il Lupo di Prokof’ev, fiaba musicale scritta per divertire i piccoli e nello stesso tempo per introdurli alle magie della “tavolozza orchestrale”.

Introduce la serata un altro avvincente celebre brano legato al mondo della fiaba: L’apprendista stregone di Dukas, scherzo sinfonico ispirato all’omonima ballata di Goethe noto ai più piccoli per essere stato rappresentato da Walt Disney in uno degli episodi del film di animazione Fantasia, dove a vestire i panni del maldestro apprendista cui sfugge il controllo della bacchetta magica sottratta all’ignaro stregone era il grande, simpaticissimo Topolino.

La FORM, la colonna sonora delle Marche, viene diretta da Aram Khacheh, giovane direttore, tra i fondatori del Bazzini Consort, di cui è attualmente Direttore Artistico e Musicale; mentre la voce recitante è di Lucia Palozzi, attrice e autrice che collabora con la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata – T.G.T.P. e con l’Orchestra per i family concert.

Prima data al Teatro Pergolesi di Jesi, sabato 4 febbraio alle ore 17, mentre il giorno seguente si replica al Lauro Rossi di Macerata, sempre alle ore 17. Il concerto in entrambi i casi è fuori abbonamento, con biglietto unico a 5 euro.