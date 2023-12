Fabriano: visite gratuite alla vista in occasione della giornata sulla prevenzione e cura

FABRIANO – L’Associazione UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) sezione di Fabriano, in collaborazione con Fondazione Carifac, Radio Gold e Ottica Gelmi, ha organizzato una giornata sulla “Prevenzione e cura della vista” il 12 dicembre prossimo nella sala Assemblee della Fondazione, in via Gioberti 5. Il programma prevede dalle 9 alle 12:30 visite gratuite a tutta la cittadinanza effettuate dal dottor Pietro Torresan. Quindi alle ore 15, inizierà un convegno sul tema della prevenzione dalle patologie visive. In particolare il dottor Torresan parlerà di “Prevenzione e cura della vista”, quindi Roberta Ruggeri dietista analizzerà il tema dell’Alimentazione e nutrizione e il senso del cibo, per proseguire poi con Alessandra Gubbiotti psicoterapeuta che illustrerà la tematica “Emozioni al buio, il mondo psico-sociale degli ipovedenti e non vedenti”. Infine, Emanuela Storani Psicologa, tiflologa, esperta di Orientamento e Mobilità presenterà una relazione su “Muoviamoci insieme oltre l’invisibile: piccoli gesti per l’autonomia quotidiana”.

La dichiarazione

«La disabilità visiva colpisce persone di tutte le età e può avere effetti importanti e di lunga durata su tutti gli aspetti della vita, comprese le attività personali quotidiane, l’interazione con la comunità, la scuola e le opportunità di lavoro e la possibilità di accedere ai servizi pubblici. In Italia, le malattie che mettono a rischio la vista riguardano oltre tre milioni di persone e ancora di più sono i soggetti a rischio. In particolare, come negli altri paesi sviluppati, in Italia l’incidenza di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia aumenta parallelamente all’aumento dell’età media e alle diagnosi di malattie croniche», anticipano gli organizzatori.