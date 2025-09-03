FABRIANO – Shinkai, al secolo Michael Pallotta, è un ragazzo di Fabriano che ha giocato tanti tornei sia europei che mondiali negli eSport (le competizioni di videogiochi di livello agonistico e professionistico). Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con lui, che ci ha catapultati nel mondo dei videogiochi e nel suo mondo, ed in particolare nel gioco a cui si dedica, Pubg Mobile.

Che cosa ti senti di consigliare ad un giovane che si avvicina al mondo degli eSports?

«Ad un giovane che si avvicina al mondo degli eSport mi sento di dire che deve inseguire i suoi sogni, deve allenarsi, capire i suoi errori e sistemare le piccolezze, sono quelle a fare la differenza».

Sei un campione di Pubg Mobile, puoi raccontarci di che gioco si tratta? Hai mai pensato di mollare con questo mondo degli eSport?

«Non sono propriamente un campione di Pubg Mobile ma sono entrato nel mondo professionale, ho giocato tanti tornei europei e mondiali quindi ho il mio bagaglio culturale all’interno del mondo eSports competitivo. A dire la verità non ho mai pensato di lasciare perché credo di avere abbastanza stoffa per continuare a credere di vincere un titolo europeo. Il gioco è una battle royale con 100 persone sull’aereo che si lanciano lungo una mappa enorme. L’obiettivo principale sta nel prendere armi, medicinali e veicoli per avanzare e resistere fino all’ultima zona perché fuori c’è il gas che ti uccide e stando dentro il cerchio sopravvivi, ovviamente i nemici vorranno ucciderti perché vincono solo gli ultimi 4 giocatori rimasti di una squadra».

Una curiosità relativa al tuo lavoro che vorresti condividere con chi leggerà questo articolo? Un aneddoto?

«Una curiosità sul mio lavoro che è iniziato tutto per caso. Misi un video e andò virale, già avevo tante conoscenze nel gioco ma i giocatori hanno tutti cominciato a seguirmi su Instagram poi TikTok ed in seguito YouTube. Una piccola cosa mi ha aperto un mondo enorme, da 1000 a 120 mila followers, in un anno circa, un sogno che non era facile da avverare ma che ci stiamo riuscendo».

Una richiesta degli utenti che ti ha colpito particolarmente?

«Beh… tra le richieste ricevute mi ha colpito in particolare una, quella di un ragazzo che mi ha pagato 200 euro per una lezione su come migliorare nel gioco, un arabo di Dubai, voleva regalarmi qualche soldo ma allo stesso tempo migliorarsi».

Tra i tuoi traguardi c’è il raggiungimento del “verificato” all’interno del gioco: quanto ti manca per raggiungerlo e a che cosa serve?

«Tra i miei traguardi più ambiti c’è il verificato su TikTok che è difficilissimo da ottenere. Infatti solo la fama con le agenzie di stampa lo può permettere facendo parlare di te stesso ai giornalisti e tra l’altro il più ambito dei miei obiettivi è la spunta blu verificata all’interno del videogioco che si ottiene avendo 300mila followers tra le varie piattaforme social, così avremo la verifica ufficiale come influencer all’interno dell’accademia e del content creator program ufficiale di Pubg Mobile nel Western Europe».

Progetti in cantiere?

«Sviluppare al meglio il mio brand ufficiale e per farlo mi sono iscritto al progetto enorme di Mirella Battistoni, chiamato “Generazione impresa in collaborazione con Università Politecnica delle Marche”. Qui si andrà a potenziare un grande bagaglio culturale sul digital marketing, sull’imprenditoria online, sulla creazione di azienda. Ringrazio di cuore lei e tutto lo staff che mette impegno per aiutare le nuove generazioni di studenti diplomati e non, e che li sprona a migliorare e a crescere sotto tutti i punti di vista».