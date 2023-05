Fabriano: in viaggio da Ancona a Roma con oltre due chili di hashish. Arrestato dalla Polfer

FABRIANO – Oltre due chili di hashish nascosti nello zaino. Un uomo, extracomunitario, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato controllato a bordo del treno regionale Ancona-Roma, all’altezza della stazione ferroviaria di Fabriano dagli agenti della locale Polfer che si sono insospettiti ed hanno approfondito l’investigazione, trovando la sostanza stupefacente. Da quanto si apprende, l’uomo era salito a bordo del treno regionale alla stazione di Ancona per dirigersi a Roma. È stato controllato da una pattuglia della Polfer di Fabriano in servizio a bordo del convoglio che, insospettita dall’atteggiamento dell’extracomunitario, ha esteso gli accertamenti anche al bagaglio in suo possesso. E proprio all’interno dello zaino sono stati trovati tre involucri in cellophane contenenti oltre 2 kg di hashish. L’uomo, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto in carcere ad Ancona a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per comprendere i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente e l’eventuale giro di affari, naturalmente anche la piazza dello spaccio se riguarda le Marche, l’Umbria o direttamente la Capitale.