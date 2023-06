Fabriano: vende capi d’abbigliamento online ma è una truffa, nei guai una 40enne

I militari hanno denunciato un ragazzo per guida in stato di ebbrezza e una donna, pugliese, per truffa online. Nella città sentinate, la segnalazione alla Prefettura di un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish

FABRIANO – Due denunce, una per truffa e l’altra per guida in stato di ebbrezza, e una segnalazione per uso di droga. Questo il report dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano e delle stazioni di competenza che, come sempre, sono impegnati in attività tese all’aumento della percezione tra i residenti e per la prevenzione di qualsiasi tipologia di reato, con particolare focus sul contrasto degli abusi di alcol e sostanze stupefacenti alla guida e non solo.

I controlli

Con ordine. I militari della Compagnia di Fabriano hanno fermato a bordo della propria autovettura un giovane operaio domiciliato nel fabrianese. Il ragazzo, dopo l’identificazione personale e del veicolo, è stato sottoposto al test dell’etilometro. I risultati sono stati di un livello superiore a 1 g/l di concentrazione di alcol nel sangue, oltre il doppio di quanto consentito dall’attuale normativa. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, si è proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro dell’automobile.

La seconda denuncia è a carico di una donna pugliese 40enne. Quest’ultima ha messo in vendita, su un portale specializzato in vendite online, alcuni capi di abbigliamento. Pensando di fare un affare, una coetanea residente ad Arcevia ha effettuato un pagamento di 600 euro per l’acquisto di ciò che le era maggiormente piaciuto. Peccato, però, che nessun corriere abbia bussato alla sua porta per la relativa consegna. Comprendendo di essere stata truffata, la donna arceviese si è rivolta ai carabinieri della locale stazione. I militari, attraverso indagini informatiche, sono riusciti a risalire all’identità della pugliese e a denunciarla per truffa online. Infine, i carabinieri della Stazione di Sassoferrato, dopo una serie di accertamenti ed indagini, hanno segnalato alla Prefettura di Ancona un 30enne residente nella città sentinate trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sequestrata, mentre è stato controllato dai militari nelle vicinanze di un pubblico esercizio.