Fabriano: urta un’automobile in sosta e fugge, i carabinieri denunciano un 45enne

FABRIANO – Una denuncia e tre segnalazioni per droga. Questi gli esiti dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso del fine settimana appena trascorso. I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato un 45enne residente a Fabriano e nato nell’Est Europa. Nei giorni scorsi l’uomo è uscito da un bar del centro storico, quindi si è messo in auto. Nel corso di una manovra con il mezzo ha urtato contro una macchina in sosta e invece di lasciare un biglietto o trovare il proprietario, si è allontanato in tutta fretta. Ad assistere a quanto accaduto, però, una donna di Fabriano che ha prontamente allertato i carabinieri. Sul posto è giunta la pattuglia della stazione di Genga che si trovava a Fabriano per un controllo del territorio. I militari hanno raccolto la testimonianza della donna ed effettuato i rilievi. Insieme ai colleghi del Norm, i carabinieri sono riusciti a risalire all’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Si sono recati all’indirizzo del 45enne. Hanno accertato la compatibilità dei segni sull’auto dell’uomo con i danni procurati all’altra automobile in sosta. Ed hanno sottoposto il 45enne al test dell’etilometro che ha dato un valore superiore a 1,1 grammi su litro. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e sanzionato per fuga dopo incidente stradale con danni lievi a sole cose.

Cupramontana

I Carabinieri della stazione di Cupramontana, Compagnia di Fabriano, hanno segnalato tre uomini, due 40enni e un 30enne, come assuntori di stupefacenti. Nel corso del controllo dei Carabinieri della stazione locale, la pattuglia ha notato due uomini che stavano passeggiando con la pizza d’asporto appena acquistata. I due alla vista delle forze dell’ordine hanno accelerato il passo. I carabinieri, insospettiti, li hanno fermati. Alle loro domande hanno fornito risposte evasive, cercando di allontanarsi in tutta fretta affermando che li stava attendendo un amico. I carabinieri hanno voluto approfondire le indagini sottoponendo i due a una perquisizione personale e veicolare. Una giusta intuizione, visto che all’interno dell’auto è stato rinvenuto un grammo di cocaina. A casa, invece, alcune tracce del consumo effettuato poco prima. Tutti e tre i soggetti sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti.