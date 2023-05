Anche a Fabriano arriva il tour 2023 di “Libere di…Vivere”, progetto socio-culturale

FABRIANO – Martedì 16 maggio, presso l’Oratorio “Carlo Acutis” di via R. Sassi a Fabriano, si terrà la terza tappa del Tour 2023 di “Libere di… VIVERE”: il progetto socioculturale di Global Thinking Foundation, presieduta da Claudia Segre, volto a contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale. Tappa che si svolge con il sostegno della CARITAS Diocesana di Fabriano-Matelica e con il patrocinio di Comune di Fabriano, Commissione Europea, Rai Per la Sostenibilità ESG, ASviS, Pubblicità Progresso, Inclusione Donna e con la partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale. Il progetto, giunto alla 4° edizione, ha come filo conduttore la sensibilizzazione a solidarietà sociale, diversità e salute: le altre facce della violenza economica. Due gli appuntamenti importanti dell’iniziativa.

La manifestazione

Alle 18 si terrà la proiezione del docufilm “Libere di… VIVERE”: il documentario – nato dall’idea della Presidente di Global Thinking Foundation Claudia Segre, con la regia di Antonio Silvestre e prodotto da MAC Film – per denunciare la violenza economica di genere. “Libere di… VIVERE” è il primo docufilm che affronta il fenomeno esteso, sottile e ancora poco noto della violenza economica e trae origine (e titolo) dall’attività itinerante del progetto, che in tre anni ha coinvolto più di 6.000 visitatori in 35 tappe, ed oltre 84.000 partecipanti digitali tra Italia e Francia. Tra interviste reali e storie cinematografiche, interpretate dalle attrici protagoniste Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, Silvestre porta avanti oltre un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente, supportato dalla produzione di Mario Tani per MAC film, la sapiente fotografia di Nicola Saraval, dal montaggio ritmico di Daniele Tullio e dalle straordinarie musiche del Maestro Matteo Sartini. A fare da metafora alla narrazione, infine, c’è il tango, il ballo per eccellenza, rappresentato nelle coreografie di Laura Borromeo, con Tabata Caldironi e Julio Alvarez, e sulle note della Hyperion Ensemble. Il docufilm è un’opera corale, alla quale hanno preso parte anche le donne che ogni giorno lavorano in Global Thinking Foundation, portando la testimonianza di chi vive queste tematiche nella propria quotidianità professionale e che vuole anche riassumere agli occhi del pubblico tre intensi anni dell’omonima mostra. La storia si snoda attorno alla vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro; col passare degli anni l’idillio familiare si trasforma in un inferno, con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico. Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare quello che pare un destino già tracciato, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. Alla sua storia si intrecciano quattro storie vere, storie di donne e violenza economica, psicologica, fisica, quattro storie che hanno – pur con esiti di diversa gravità – come comune denominatore e primo grilletto scatenante della spirale della violenza, la sopraffazione economica. Successivamente alla visione del docufilm, seguirà un dibattito volto a diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti, le modalità di prevenzione e l’importanza di raggiungere una propria indipendenza economica per affrancarsi da situazioni di abuso finanziario, con l’obiettivo – soprattutto – di avvicinare le nuove generazioni allo sviluppo di un pensiero critico, per superare le barriere culturali che alimentano le disuguaglianze sociali. Apriranno il workshop i saluti istituzionali di S.E.R. Mons. Francesco Massara, Arcivescovo Diocesi di Camerino, San Severino Marche & Vescovo Diocesi di Fabriano Matelica; Daniela Ghergo, Sindaco della Città di Fabriano; Chiara Biondi, Assessore alla Cultura, all’Istruzione, alle Pari Opportunità e allo Sport della Regione Marche e Don Aldo Buonaiuto, Parroco e Giornalista. In seguito, una tavola rotonda moderata dall’Avvocato Cassazionista Achiropita Curti vedrà gli interventi del Magistrato Tania De Antoniis; Sabrina Ferretti, Responsabile per l’Educazione Finanziaria della sede di Ancona di Banca d’Italia e Claudia Segre, Fondatrice e Presidente di Global Thinking Foundation.

Le dichiarazioni

«Il lavoro sul territorio – cominciato l’anno scorso con gli incontri di approfondimento sui temi dell’alfabetizzazione finanziaria e della prevenzione al sovraindebitamento – vede in questa nuova iniziativa la costante attenzione che poniamo alle disuguaglianze sociali ed alle fragilità, che sono in aumento soprattutto tra i ragazzi e le famiglie monogenitoriali», afferma Claudia Segre, Fondatrice e Presidente di Global Thinking Foundation. «Purtroppo anche le povertà sono in continuo aumento. È per questo che la collaborazione con la Caritas ed i suoi straordinari volontari sul territorio è cruciale», conclude. «La Caritas Diocesana di Fabriano Matelica, in collaborazione con l’Oratorio “Carlo Acutis”, è lieta di promuovere l’evento rientrante nel progetto no profit, ideato e proposto dalla Global Thinking Foundation» dichiara S.E.R. Mons. Francesco Massara, Vescovo della Diocesi di Fabriano Matelica e Presidente della Caritas. «Contribuire a diffondere la conoscenza della violenza economica, costituisce il primo passo necessario per la prevenzione e il contrasto di questa specifica forma di abuso e per la tutela delle donne e delle persone più fragili. Questa iniziativa è la conclusione del percorso formativo di eccellenza realizzato, un anno fa, dalla Global Thinking Foundation con i volontari della Caritas diocesana, al fine di arricchire le loro competenze di base, in campo economico e finanziario, così da riversare e condividere le conoscenze acquisite nell’attività del Centro di Ascolto Caritas, che svolge un ruolo prezioso e premuroso d’intervento e d’aiuto delle persone e delle famiglie in affanno». Il Tour 2023 di Libere di… VIVERE proseguirà fino ad ottobre incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Per consultare il calendario aggiornato ed iscriversi gratuitamente alle singole tappe, visitare il sito: https://www.liberedivivere.com/tappe.