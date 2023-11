Fabriano: torna Young adults, manifestazione in Biblioteca dedicata alla cultura giapponese

FABRIANO – Il Comune di Fabriano annuncia il ritorno di ‘Young adults – Crescere in biblioteca con lettura, teatro, cinema, gaming’. Il festival nato nel 2020 con l’intento di promuovere la lettura attraverso l’incontro di diverse forme espressive e dedicato ai giovani adulti (dai 14 anni), per quest’anno si ripropone in una nuova veste, volgendo lo sguardo verso Oriente. Dall’8 al 18 novembre, la Biblioteca Multimediale “R. Sassi” ospiterà presentazioni di libri, workshop, proiezioni, letture teatrali e gaming attraverso i quali i ragazzi scopriranno le arti e la cultura giapponese, dove tradizioni ancestrali convivono in armonia con influenze contemporanee. Tutti eventi a ingresso libero.

Lo staff della Biblioteca di Fabriano

La manifestazione

Il Festival, promosso dal Comune di Fabriano, è suddiviso in 4 aree tematiche, ciascuna dedicata a uno specifico aspetto della cultura giapponese: letteratura – cinema – teatro – gaming – tradizioni. Il tutto avrà inizio domani, 8 novembre alle 16 con la presentazione del festival e l’inaugurazione della mostra temporanea “Kusudama” a cura di Chiara Giorgetti. Per la creazione di questi eventi, il personale della biblioteca ha collaborato con Associazioni culturali locali, scrittori e professionisti del settore con lo scopo di far avvicinare i ragazzi alla cultura giapponese. A completare la giornata, l’Amministrazione comunale presenterà alla cittadinanza l’allestimento della sala Young Adults e la rinnovata sala pc. La sala young adult (giovani adulti) arredata con nuove scaffalature e sedute utili a favorire l’interazione tra ragazzi, è stata progettata rispondendo alle esigenze del target di età 14-19 anni, per le biblioteche la fascia di utenza più complessa. Oltre a spazi ad hoc per lo studio collettivo, in questa sala è possibile trovare tutta la narrativa, divisa per genere, dedicata a questa tipologia di utenza. «Apriamo la biblioteca alla fascia di giovani dai 14 anni in su – dichiara l’Assessore alla Bellezza Maura Nataloni – mettendo a loro disposizione nuovi spazi attrezzati, coinvolgendoli nella scoperta di cose nuove e rispondendo ai loro codici comunicativi con un ricco e avvincente programma di iniziative che spaziano dalla letteratura al cinema, dal teatro al gaming e alle tradizioni. È un modo diverso di stare insieme, coltivando la curiosità e la scoperta di culture altre, e di unire cultura, lettura, divertimento e uso delle nuove tecnologie».

Per il resto, il programma prevede, nell’ambito della sezione Letteratura, alle 15:30 del 17 novembre, la Presentazione del volume “Il Giappone che non ti aspetti: Guida per viaggiatori curiosi” di Giapponizzati edito da Mondadori. Per la sezione Teatro, il 9 novembre dalle 15:30 alle 17:30, Japan mon amour, lettura teatrale di testi originali riguardanti argomenti storici, artistici e culturali del mondo giapponese a cura di Maxcimatti. E il 16 novembre dalle 18 alle 19, Letture dal mondo incantato di Hayao Miyazaki a cura di Attounico. Per la sezione Tradizioni, il 15 novembre dalle 15:30 alle 17:30, origami: l’arte giapponese di piegare la carta, un workshop interattivo e coinvolgente sull’arte degli origami giapponese. L’evento mira a diffondere la conoscenza della cultura giapponese attraverso l’arte dell’origami, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare la bellezza e la profondità di questa forma d’arte tradizionale a cura di Chiara Giorgetti per Associazione culturale Il Bagatto. E il 18 novembre dalle 15:30 alle 19, la Cerimonia del Tè una pratica estetica e spirituale, nata in Giappone nel 1500, e basata su 4 principi fondamentali: Armonia, Rispetto, Purezza, Serenità, a cura di Cose di Tè di Jesi. Per la sezione Cinema, il 14 novembre dalle 9:30 alle 12:30 workshop per la scuola secondaria superiore “E. Mannucci” con I fantasmi sono anime a cura dell’Associazione FMD (Fabriano Movie District) e dalle 15:30 alle 17:30 Hayao miyazaki: il lato fantastico del Giappone, una discussione e analisi di “La città incantata” e del mondo immaginario del regista Hayao Miyazaki a cura dell’Associazione FMD (Fabriano Movie District). Infine, per la sezione Gaming, l’11 novembre dalle 15:30 alle 18, sessioni di gioco di ruolo a tema giapponese a cura dell’Associazione culturale Lokendil.