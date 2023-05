Fabriano Talent Show, la vincitrice è Federica Sassaroli – FOTO

Federica Sassaroli, 25 anni di Castelraimondo, vince il Fabriano Talent Show organizzato nei giorni scorsi presso il centro commerciale il Gentile di Fabriano dove 15 concorrenti provenienti da Marche e Umbria che si sono sfidati portando sul palco i loro talenti. A condurre la kermesse il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Socci insieme alla presentatrice Lara Gentilucci. I concorrenti sono stati giudicati da una giuria di esperti, presieduta dal giornalista Daniele Gattucci, che ha votato in base alla qualità delle performance e all’effetto scenico e formata dallo scrittore ed esperto di musica rock Massimo Salari, dall’esperta di estetica Carmela Lauria, dai musicisti e Videomaker Domenico ed Ester Nicoletta.

Federica ha presentato “Tango” la canzone di Tananai che ha avuto un grande successo nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che interpretandola con una sua personalissima vocalità l’ha fatta brillare di una nuova luce tanto da sbaragliare tutti gli avversari vincendo il primo premio: un orologio e un buono spesa calzature. Inoltre

Al secondo posto si è classificata Silvia Chiavelli 17 anni di Serra San Quirico, con il brano “Due Vite” di Marco Mengoni mentre in terza posizione si è classificato il duo padre-figlia Serena e Claudio Nardi con il brano “I Belong to You” di Eros Ramazzotti e Anastacia.

i presentatori Lara Gentilucci e Maurizio Socci Silvia Chiavelli, seconda classificata, con Carmela Lauria La vincitrice Federica Sassaroli

Claudio Starnone direttore artistico del concorso canoro Nazionale Marche In Canto ha dato alla prima e seconda classificata (Silvia e Federica) la possibilità di accedere gratuitamente alle selezioni, una bella occasione visto che i vincitori del Talent canoro entreranno di diritto a Sanremo Unlimited ed avranno l’occasione di farsi vedere da manager di alto livello nella settimana sanremese.



Il Talent Show fabriano è una kermesse nata con l’obiettivo di valorizzare i talenti del territorio permettendo loro di esibirsi nelle loro performance. Una gara con un’unica categoria composta da uomini e donne dai 9 ai 99 anni.

In questa terza edizione si sono esibiti 14 concorrenti, Susanna Scortichini di 13 anni da Fabriano, Valentina Pierandrei 36 anni da Jesi, Marco Gioia 55 anni da Osimo, il duo Serena e Claudio Nardi da Arcevia, Simone Pizza 44 anni da Jesi, Mereu Angelica 9 anni da Fabriano, Jacqueline Fox 60 anni da Jesi, Federica Sassaroli 26 anni da Castelraimondo, Ennio Monachesi 78 anni da Macerata, Giselda Asiliani 12 anni da Camporotondo di Fiastrone, Francesco Bujar 52 anni da Montecerignone, Maria Grazia Giampaoletti in arte “Margherita” 71 anni di Fabriano, Sofia Maraghelli 15 anni da Umbertide e Silvia Chiavelli 17 anni da Serra San Quirico.