Fabriano: successo per il laboratorio al museo della Carta e della Filigrana per la Paper week

FABRIANO – Ha riscosso un discreto successo l’iniziativa alla quale ha partecipato anche il museo della Carta e della Filigrana di Fabriano nell’ambito della Paper week, la settimana di informazione e formazione sul riciclo di carta e cartone promossa dal Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici. A Fabriano è stata proposta l’iniziativa “La Filigrana del Riciclo”. La terza edizione della Paper Week, la grande campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, è stata organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità.

L’iniziativa

I partecipanti hanno potuto mettere le mani in pasta e realizzare il proprio foglio di carta: con l’assistenza dei Mastri Cartai hanno creato un foglio di carta a mano con fibre di riciclo secondo le antiche tecniche dei cartai medievali. In più, come souvenir il loro foglio di carta filigranato con l’esclusiva e unica filigrana “Paperweek2023”. Al termine del laboratorio, gadget in omaggio ai partecipanti per sensibilizzare le loro famiglie e i loro compagni di scuola.

«È con grande piacere che abbiamo promosso queste iniziative organizzate da Comieco per sensibilizzare le nuove generazioni a un tema così importante quale il riciclo della carta e l’attenzione per l’ambiente e la Paperweek è stata un’occasione meravigliosa di crescita e di condivisione dove si sono sposati temi contemporanei con la tradizione cartaria fabrianese», il commento dell’assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano, Maura Nataloni.