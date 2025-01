Fabriano: studenti in Dad fino a data da destinarsi alla scuola Giovanni Paolo II

FABRIANO – Prima giornata scolastica in Dad per gli studenti della scuola secondaria di I grado Giovanni Paolo II di Fabriano. E, al momento, non è ancora chiaro ipotizzare fino a quando l’istituto scolastico rimarrà chiuso. Dall’Amministrazione comunale si annunciano tempi brevi, ma non sono quantificati. La decisione di chiudere per motivi di sicurezza la scuola è stata presa nella serata di ieri 29 gennaio. A seguito del vento eccezionale verificatosi martedì 28 gennaio su tutto il territorio di Fabriano, per il quale era stata diramata dalla Protezione civile l’allerta meteo arancione, si era infatti verificato il distacco di parte del controsoffitto di un’aula. I tecnici comunali prontamente intervenuti, a seguito della richiesta del Dirigente scolastico, avevano accertato che il distacco del controsoffitto era dovuto con estrema probabilità ai movimenti d’aria prodotti dalle folate di vento. La classe era stata immediatamente messa in sicurezza e gli alunni spostati in altra aula idonea. Ma dalla dirigenza scolastica si è richiesta una verifica tecnica sulla sicurezza di tutti i controsoffitti degli ambienti scolastici del plesso, valutando inoltre la possibilità di interdizione dell’edificio scolastico fino all’esito della stessa. Ieri mattina si è svolto un ulteriore sopralluogo con una impresa specializzata, all’esito del quale è stata valutata, di concerto con la Dirigenza scolastica, l’opportunità di interdire l’accesso alla struttura in attesa che tali verifiche siano effettuate su tutte le aule e certificate. È stata pertanto emessa un’ordinanza di divieto di accesso alla scuola, che perdurerà per il tempo necessario a consentire ad un’impresa certificatrice di accertare la stabilità di tutti i controsoffitti.

La dichiarazione

«Il divieto di accedere ad una struttura scolastica rappresenta sempre l’extrema ratio ma di fronte alla possibilità – anche se molto remota in quanto sicuramente il vento forte del 28 gennaio ha rappresentato una concausa – che si possa ripetere il cedimento di alcuni pannelli del controsoffitto delle aule, abbiamo preso la decisione, a seguito dell’ulteriore sopralluogo odierno, di concerto con il Dirigente scolastico e venendo incontro alle richieste delle famiglie degli alunni e del personale, di adottare il principio di massima precauzione. Un’impresa specializzata effettuerà le verifiche necessarie a certificare la stabilità dei controsoffitti di tutte le aule. Nel frattempo, le lezioni proseguiranno in modalità DAD per evitare la sospensione dell’attività didattica. Ci rendiamo conto del disagio che questo intervento comporterà per le famiglie e i docenti, ma una struttura scolastica che abbia la massima garanzia di sicurezza rispetto alla possibilità del ripetersi di problemi simili rappresenta sempre la priorità da salvaguardare, nell’interesse prioritario dell’incolumità dei ragazzi e del personale scolastico», le parole del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.