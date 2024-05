Fabriano: le sfilano lo smartphone dalla borsa al mercato, i carabinieri tracciano il telefonino e denunciano un 30enne

FABRIANO – Le sfilano il cellulare mentre era al mercato del sabato a Fabriano. Un’anziana si rivolge ai carabinieri della Compagnia di Fabriano che nel giro di poche ore riescono a rintracciare il responsabile, un 30enne di Sassoferrato, con precedenti specifici, che è stato denunciato per ricettazione. Accanto a questa operazione, anche altre due denunce per guida in stato di ebbrezza a carico di due giovani fabrianesi. Questi i principali esiti dei controlli potenziati da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso dell’ultimo fine settimana nel territorio di competenza, in raccordo con le varie Stazioni. Un’attività di servizio coordinato ed integrato del comprensorio che si è attuato con numerose pattuglie che, in orari serali e notturni, hanno istituito posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Per quel che riguarda, invece, i luoghi di maggior aggregazione giovanile, si sono attuati anche servizi con militari in divisa e borghese. Il tutto per garantire la sicurezza dei residenti, con particolare riferimento alla prevenzione dei furti in appartamento. Ma non solo i furti, anche il fattivo contrasto a qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti, facendo, infine, aumentare anche la percezione di sicurezza.

I controlli

Una signora anziana si è rivolta ai carabinieri raccontando di essere stata derubata del proprio smartphone. La donna ha raccontato che sabato scorso, mentre era al mercato di piazza di Garibaldi, qualcuno è riuscito a sfilarle il telefonino direttamente dalla borsa. Se n’è accorta poco dopo perché avrebbe dovuto utilizzarlo per effettuare una telefonata. I militari sono riusciti a tracciare immediatamente la posizione del cellulare tramite gps e a individuare il responsabile. Si tratta di un 30enne residente a Sassoferrato, con precedenti specifici, che è stato denunciato per ricettazione. Oltre a questa operazione, altre due denunce nel corso del fine settimana a seguito di controlli effettuati dal nucleo Radiomobile dei carabinieri. La prima ha riguardato un 25enne di Fabriano fermato a bordo di un’automobile mentre nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il giovane è stato sottoposto al test dell’etilometro risultato positivo, 0.9 di concentrazione di alcol nel sangue. Il 25enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Infine, un 30enne sempre di Fabriano è stato fermato e controllato intorno alle 3 del mattino di domenica. I militari avevano il sospetto che fosse alla guida dell’auto sotto effetti di sostanze stupefacenti. Il 30enne, però, si è rifiutato di sottoporsi a qualsiasi test. Come prevede la normativa in vigore, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata affidata a persona di fiducia.