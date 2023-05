Fabriano: sinergie tra le attività promosse da Janus e associazione InArte

FABRIANO – La programmazione del maggio fabrianese si arricchisce con ulteriori eventi solidali promossi da InArte in collaborazione con Ambito 10. Continuano a Fabriano le attività promosse da Janus, il progetto territoriale lanciato da Ambito 10 e Fondazione Cariverona che ha come obiettivo quello di creare momenti di aggregazione e inclusione grazie ad eventi destinati a tutte le età. L’associazione InArte, esaltando la sua vocazione a coltivare la creatività sul nostro territorio, propone ben 4 cicli di eventi, dedicati a diverse forme di creatività artistica, collocati nella fine del mese di maggio.

Le iniziative

Fino a domani 17 maggio al Centro Sociale “Città Gentile”, in calendario i percorsi “insieme facciamo arte con la carta” e “dipingiamo con la carta”: ogni giorno, si terranno due incontri, tra le 15.30 e le 17.00 per il percorso artistico e tra le 16.30 e le 18 per quello sulla pittura, sia oggi che domani. Il Centro Sociale Città Gentile dedicherà 2 giornate anche alla stampa ecologica, con il ciclo “Ecoprint su carta e stoffa”: dalle 17 alle 18: “Ecoprint su carta: i colori della terra” (oggi) e infine “Ecoprint su carta: i colori delle radici” (domani). In conclusione di questa serie di appuntamenti, il Museo della Civiltà Contadina ospiterà l’ultimo appuntamento, “Ecoprint su stoffa”, sabato 27 maggio dalle 15 alle 18, evento per cui è necessaria la prenotazione. InArte organizzerà anche uno “spinoff” nel Comune di Serra San Quirico: il 21 maggio presso i Giardini di Santa Lucia durante la Sagra del Calcione, si terrà l’appuntamento “dipingiamo insieme” rivolto a tutte le età, dai bambini ai nonni passando per le famiglie. Spazio anche per il teatro: i prossimi 30 e 31 maggio, dalle 21, il Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano accoglierà lo spettacolo organizzato da La Compagnia dei Cocchidimamma della Scuola Secondaria di I° I.C. “F.I. Romagnoli Gentile da Fabriano”. Durante questi due serate i ragazzi del laboratorio teatrale delle classi 1e, 2e e 3e avranno l’occasione di mettere in scena “Alexio” di fronte a genitori e parenti. L’ingresso è libero.