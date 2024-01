Fabriano: si barrica in auto pur di non sottoporsi all’alcoltest, doppia denuncia ad un 30enne

L'uomo dovrà rispondere per essersi rifiutato di sottoporsi all'etilometro e per resistenza a Pubblico ufficiale. I carabinieri, inoltre, hanno denunciato altri due uomini per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Tre denunce da parte dei carabinieri ad altrettante persone nell’ambito dei controlli del fine settimana a Fabriano. Un servizio che ha visto coinvolti militari in divisa e in borghese. In particolare, ad attuare i controlli sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, tesi al contrasto del consumo e dell’abuso di sostanze stupefacenti ed alcol alla guida.

I risultati

In piena notte, i militari hanno fermato in via Dante un’automobile guidata da un 40enne residente a Fabriano. L’uomo è stato identificato, così come il mezzo sul quale era a bordo. Quindi, è stato sottoposto al test dell’etilometro. Il risultato ha fornito una concentrazione di alcol nel sangue superiore a un grammo su litro, oltre due volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa in vigore. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile affidata a persona di fiducia.

Stessa sorte per un 50enne di Fabriano fermato e controllato nella zona del quartiere di Santa Maria. In questo secondo caso, l’esito dell’alcoltest è stato addirittura sopra un grammo e mezzo su litro, oltre tre volte il limite consentito per legge. I militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente e l’automobile sequestrata. Infine, nei pressi del centro storico di Fabriano, è stata fermata un’auto guidata da un nordafricano 30enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordine. Invitato a sottoporsi all’esame dell’etilometro, il 30enne non solo si è rifiutato, ma si è anche chiuso nella propria auto, pronunciando frasi ingiuriose nei confronti dei carabinieri. Quest’ultimi lo hanno invitato ad uscire dal mezzo prospettandogli conseguenze penali importanti. Dopo interminabili minuti, sono riusciti a convincerlo. Ma questo suo gesto gli è costato una doppia denuncia: per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test e per resistenza a Pubblico ufficiale. In più, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata posta sotto sequestro.