Fabriano, conclusa la settima edizione del percorso formativo Digital Support

FABRIANO – Francesco Merloni ha premiato i partecipanti al Digital Support il percorso formativo della Fondazione Aristide Merloni di Fabriano arrivato alla settima edizione. «Bisogna insistere sull’importanza della formazione digitale», le sue parole nel giorno della consegna degli attestati. «Tanto più perché le piccole e medie imprese della nostra regione hanno sempre più bisogno dei professionisti del digitale, ma non è solo una questione regionale. Nel nostro Paese non c’è ancora piena consapevolezza di quanto il digitale possa incidere positivamente. Lo denunciano gli ultimi dati Eurostat che sottolineano l’importanza di promuovere la digitalizzazione in tutti i settori aziendali, specialmente nelle PMI al fine di garantire che tutte le imprese possano ottenere il massimo dal potenziale delle tecnologie digitali. Sono molte le iniziative nelle Marche per facilitare l’accesso al web, ma non tutte sono di qualità. Per questo motivo, quando c’è molta offerta bisogna saper selezionare».

Il corso

La Fondazione Aristide Merloni di Fabriano da sempre attenta alle esigenze del territorio ha appena concluso un percorso formativo in collaborazione con l’UNVPM, un percorso con 22 partecipanti si è tradotto in progetti concreti per le aziende che hanno preso parte all’iniziativa: Elpdesign di Senigallia, Tecnomatic di Corridonia, Vulpinari di Rimini, Nicolina di Fabriano, Info consulting di Ancona e Gipi le sedie di Loreto. Digital support, forma professionisti in grado di tradurre gli obiettivi commerciali aziendali in operatività. Iniziato a metà novembre e appena concluso, Digital support è alla settima edizione. Sette anni di formazione specifica sul digital grazie all’intuito della Fondazione. «Da tempo ho capito che il digitale fa la differenza, ma le piccole e medie imprese ancora hanno molta strada da fare in questo settore. Dobbiamo sempre fare meglio e con passione valutando gli scenari e immaginando il futuro», ha concluso il presidente della Fondazione Francesco Merloni salutando presenti che ha poi consegnato i diplomi di partecipazione. Alla cerimonia ha partecipato il vice presidente della Fondazione Gian Mario Spacca, il responsabile del corso il prof. Luca Marinelli e da remoto il rettore dell’UNVPM Gian Luca Gregori.