Fabriano: segnalata una giovane 20enne come assuntrice di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Meno di un grammo di hashish nascosto tra gli indumenti, 20enne di Fabriano segnalata alla Prefettura di Ancona come assuntrice di sostanze stupefacenti. Detenzione domiciliare, invece, per un nord africano 40enne residente a Serra San Quirico, a seguito della condanna a 7 mesi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personali aggravate. Sono questi gli ultimi due risultati dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, a seguito di un servizio di controllo del territorio teso a prevenire qualsiasi tipologia di reato e per rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti dei vari territori di competenza.

I risultati

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno eseguito un’ordinanza di sottoposizione al regime di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo nord africano di 40 anni residente a Serra San Quirico. Nel 2022 l’uomo si era reso autore di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personali aggravate, reati commessi in altra provincia. Dovrà scontare 7 mesi di detenzione domiciliare e per questo motivo i militari fabrianesi lo hanno posto in detenzione domiciliare dove sconterà la sua pena. Oltre a questo servizio, i carabinieri hanno proseguito nella consueta attività di controllo del territorio, istituendo numerosi posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo, soprattutto in orario serale e notturno. Durante questa attività, è stata fermata un’automobile. Il conducente è risultato in regola con i documenti di circolazione. Negativo anche l’alcoltest al quale è stato sottoposto. Ma ai militari di Fabriano non è sfuggito il nervosismo della passeggera, una 20enne residente in città. Per questo motivo è stata controllata. Una giusta intuizione, visto che i carabinieri hanno trovato meno di un grammo di hashish in suo possesso. La ragazza è stata pertanto segnalata alla prefettura di Ancona come assuntrice di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.