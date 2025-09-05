Fabriano, scuola Marco Polo: affidati i lavori di manutenzione straordinaria della palestra

FABRIANO – Sono stati affidati i lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento completo della pavimentazione della palestra della scuola Marco Polo a Fabriano che ha subito danni per infiltrazioni meteoriche.

Dopo la verifica dello stato dei luoghi, il Comune ha provveduto a richiedere il risarcimento del danno all’assicurazione. In attesa delle valutazioni, si è comunque deciso di finanziare e avviare i lavori per rendere l’impianto nuovamente fruibile il prima possibile.

L’intervento

Il progetto prevede la completa sostituzione della vecchia pavimentazione ormai danneggiata, con la rimozione del legno ammalorato e delle parti deteriorate. Verrà predisposto un nuovo sottofondo adeguato, inseriti materiali che permetteranno di assorbire meglio l’umidità e garantire maggiore durata nel tempo e, infine, posato un parquet sportivo in legno massello di faggio. Saranno installati anche nuovi battiscopa, così da rifinire in maniera uniforme e funzionale l’intera superficie. In questo modo la palestra non solo tornerà ad essere sicura, ma offrirà anche condizioni migliori per le attività scolastiche e sportive.

Le dichiarazioni

«Restituire una palestra rinnovata agli studenti e alle società sportive – dichiara la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo – significa garantire spazi sicuri e moderni, valorizzando luoghi che non sono soltanto dedicati all’attività fisica, ma che rappresentano anche punti di incontro e di crescita educativa per la comunità. Grazie all’impegno congiunto e alla disponibilità ad avviare i lavori tempestivamente, l’intervento potrà essere concluso in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico, così da riconsegnare l’impianto in tempi rapidi e ridurre al minimo i disagi».

Per l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta, «con uno sforzo organizzativo l’amministrazione è riuscita a risolvere la questione in tempi brevi. La ristrutturazione della scuola ha riguardato anche il rifacimento degli spogliatoi, per cui la palestra si trova rinnovata anche negli spazi gestionali. Stiamo inoltre cercando di reperire le risorse per completare le rifiniture delle pareti, che necessitano di un intervento manutentivo», ha concluso.