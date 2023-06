Fabriano: scoppia una rissa, cinque le persone coinvolte, tutte denunciate

FABRIANO – Una rissa prima verbale all’interno del bar e poi passata alle vie di fatto nelle immediate vicinanze ha portato all’emissione di un foglio di via obbligatorio da Fabriano a carico di un 30enne cittadino straniero residente in un comune confinante. Mentre proseguono le indagini da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza cittadino per capire i motivi che hanno portato all’episodio di cronaca. Denunciate per rissa cinque persone.

I fatti

Nei giorni scorsi, all’interno di un bar di Fabriano, 5 cittadini stranieri hanno originato tra loro una rissa. Prima verbale, mentre erano ancora all’interno del pubblico esercizio. E poi, con calci e pugni, quando sono usciti dal bar. Le immagini del fatto, riprese da un circuito di sicurezza di un condominio attiguo, non lasciavano spazio ad altre interpretazioni: la violenza del contesto risultava di inaudita portata. Non poche erano le richieste di intervento da parte di residenti richiamati alle finestre delle loro abitazioni dalle urla, di automobilisti di passaggio e dai baristi che, dalla paura, si chiudevano nel retrobottega. All’arrivo della volante della Polizia di Fabriano, dei cinque soggetti non vi era più traccia, erano scappati. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del condomio ed hanno ascoltato vari testimoni dei presenti alla rissa. Con il determinante contributo della Polizia scientifica, dai frame del video si sono estrapolate immagini chiare e, quindi, con un software in grado di “misurare” i tratti salienti dei visi ripresi in immagini o fotografie, si è avviata la ricerca fra i vari database a disposizione, nell’intento di dare un’identità ai cinque protagonisti della rissa. Uno di questi, tra l’altro, nelle ore successive, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili, per le ferite riportate, ricevendo una prognosi di otto giorni, salvo complicazioni. Sono stati denunciati tutti per il reato di rissa e sono in corso le indagini per capirne i motivi. Uno dei cinque aveva precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Da qui la decisione del provvedimento preventivo del foglio di via obbligatorio da Fabriano per tre anni a carico del 30enne straniero residente in un comune limitrofo e che potrà recarsi a Fabriano, in questo arco temporale, solo per motivi sanitari, preavvisando il Commissariato di polizia e producendo conforme certificazione sanitaria a riprova della sua permanenza in città.