Fabriano: scippo alla stazione, indagini in corso della Polfer

FABRIANO – In attesa di salire a bordo del treno, gli strappa il borsello e fugge. Questo quanto accaduto all’interno della stazione ferroviaria di Fabriano nella notte tra il 20 ed il 21 novembre scorsa. Vittima un cittadino fabrianese che ha provato a inseguire il ladro all’esterno della stazione. Quest’ultimo, però, è salito a bordo di un’automobile con un complice che lo attendeva con il motore già acceso. Ma il fabrianese ha provato a mettersi davanti al mezzo per impedirgli di partire. Il conducente del veicolo, però, accelerava costringendo il derubato a gettarsi di lato per non essere investito. Quindi, a tutta velocità, l’automobile si è diretta in direzione del quartiere Borgo di Fabriano.

Le indagini

Il derubato, non si è perso d’animo. È subito rientrato in stazione dirigendosi verso gli uffici della polizia ferroviaria. Sono prontamente partite le indagini della Polfer. La richiesta di ricerca dell’autovettura è stata estesa agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Nel frattempo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, è stato ritrovato il borsello strappato alla vittima. Al cui interno non vi erano più né soldi né documenti. La polizia ferroviaria di Fabriano, coadiuvata dal Commissariato di Fabriano, si è attivata immediatamente nella acquisizione degli indizi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del suo autore: oltre alla acquisizione delle immagini di sorveglianza interna ed esterna, sentiti anche alcuni testimoni. Al momento, però, non si è ancora data un’identità al responsabile del furto e al complice.