Fabriano, Sassoferrato e Cerreto D’Esi: tutto pronto per la festa della Befana

FABRIANO – Ultimi giorni di festa a Fabriano e nel comprensorio con gli appuntamenti dei vari cartelloni natalizi approntati dalle Amministrazioni comunali. Domani, 6 febbraio, a Fabriano, sono in programma molte iniziative. Alle 17 a Precicchie, terza ed ultima rappresentazione del Presepe vivente nello splendido scenario del castello della frazione fabrianese. Alcune migliaia di persone non si sono lasciate sfuggire l’occasione e, certamente, lo stesso accadrà domani, per ammirare questa bellissima rappresentazione della Natività giunta alla 39° edizione. A Fabriano, in piazza del Comune, altro appuntamento da non perdere. Alle 16.30, tradizionale appuntamento con le Befane volanti a cura del Cai di Fabriano. Le Befane si lanceranno dalla Torre civica per raggiungere la piazza e distribuire dolci a tutti i bambini presenti. A seguire la Tombola organizzata dalla Pro Loco.

Museo delle arti e delle tradizioni popolari

Sassoferrato

A Sassoferrato domani, 6 gennaio dalle 15:30, arriva la Befana al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. «Un pomeriggio di divertimento per grandi e piccoli dove poter incontrare la simpatica vecchina e conoscere la vita quotidiana di un tempo tra visite, giochi e una dolce merenda per tutti. Per questioni di spazi, l’accesso al museo per i bambini, accompagnati dai genitori è cadenzato in orari da prenotare. L’evento è organizzato da Happennines Soc. Coop. con la collaborazione del comune di Sassoferrato e della Pro Loco locale. Un pomeriggio con la Befana all’interno del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari per scoprire tanti oggetti e utensili che utilizzavano i nostri nonni nelle 6 sezioni nelle quali sono esposte le testimonianze di vita quotidiana e lavorativa della civiltà contadina e popolare del territorio attraverso 1.500 pezzi e ricostruzioni di ambienti», anticipano gli organizzatori.

Cerreto D’Esi

A Cerreto D’Esi, a partire dalle 16, Festa dell’Epifania nei locali del centro parrocchiale per i bambini del catechismo e alle 21:15, al Teatro Casanova, lo spettacolo ‘Bielli o brutti…de la ce gimo tutti!!!’, a cura de La compagnia de lu Callaju.