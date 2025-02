Fabriano: ruba una bottiglia di champagne da 100 euro, denunciata 38enne per furto aggravato

FABRIANO – Ruba da un bar una bottiglia di champagne da 100 euro nascondendola nella borsa e fuggendo via. Il titolare del pubblico esercizio di Fabriano denuncia l’accaduto agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano che in pochissimo tempo riescono a individuare la donna, una 38enne fabrianese, e a denunciarla per furto aggravato. Importante il contributo di alcuni clienti presenti all’interno del bar cittadino al momento dei fatti. Infatti, sono stati loro a segnalare quanto avvenuto al titolare.

Gli agenti di polizia sono riusciti a dare un volto e un nome alla donna anche grazie alla visione del sistema di videosorveglianza interno al pubblico esercizio. Una telecamera era puntata proprio sull’espositore dei costosi vini e liquori in vendita. Le immagini sono state acquisite dagli operatori della polizia scientifica che hanno provveduto a estrapolare fotogrammi utili alla migliore individuazione fisiosomatica della donna. Grazie alla conoscenza del territorio e di quella più specifica dei soggetti non nuovi a rilievi giudiziari, i poliziotti hanno riconosciuto l’autrice del furto in una fabrianese 38enne con trascorsi penali per reati contro il patrimonio. La donna è stata raggiunta dagli agenti di polizia di Fabriano e, messa alle strette, ha confermato i fatti, rammaricandosi per il suo gesto e proponendo un risarcimento diretto del danno provocato al titolare del bar di Fabriano. Tutto ciò, però, non le ha risparmiato la denuncia alla Autorità Giudiziaria né una segnalazione alla Questura di Ancona per la eventuale applicazione di una misura di prevenzione.

I controlli

Accanto a questo fatto risolto, gli agenti del commissariato di Fabriano proseguono nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Capocasa. Nello scorso fine settimana, 2 unità mobili della polizia di Stato fabrianese e una unità del Gruppo Cinofili della polizia di Stato hanno condotto servizi di prevenzione e repressione di reati. Al termine dei quali sono state identificate 67 persone, di cui 21 con pregiudizi penali; fermati e controllati 15 autoveicoli; acquisiti documenti durante i 5 controlli effettuati in esercizi commerciali e circoli cittadini che sono attualmente la vaglio per possibili anomalie in fase di verifica e accertamento.