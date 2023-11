Fabriano, riparte “Conoscere la Borsa”: 444 studenti in gara divisi in 143 team

FABRIANO – Con la chiusura delle iscrizioni alla 40° edizione del concorso “Conoscere la Borsa”, promosso in Italia da ACRI (Associazioni di Fondazioni e Casse di Risparmio) e sostenuto finanziariamente per il territorio di propria competenza dalla Fondazione Carifac, si conoscono i numeri finali. Sono 444 i ragazzi in gara, divisi in 143 teams, provenienti da 7 Istituti Superiori di cui 5 fabrianesi. In particolare prendono parte alla competizione che finirà il 30 gennaio 2024, i due Licei: Classico “F. Stelluti” e Scientifico “V. Volterra”, l’IIS “Morea”, l’IIS “Vivarelli”, IIS “Merloni-Miliani” ai quali si sono aggiunti gli studenti dell’Istituto Superiore “T. Catullo” di Belluno e quelli dell’IIS “L. Einaudi – R. Molari” di Santarcangelo di Romagna.

La manifestazione

Scopo principale dell’iniziativa è quello di contribuire a diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Ai giovani investitori viene offerta la possibilità di interagire in un contesto europeo e di essere protagonisti di un’entusiasmante competizione, investendo un capitale fittizio. A vincere è il team che, tramite buoni investimenti, riesce ad aumentare maggiormente il capitale investito, ottenendo quindi il valore del deposito più alto. Al termine del concorso, gli studenti che hanno realizzato le performance migliori partecipano ad eventi di premiazione nazionali e, per i primi classificati, all’evento internazionale, che per il 2024 è previsto in Francia. «La Fondazione Carifac, continuando il suo impegno nella formazione dei giovani promuove un percorso di educazione finanziaria, articolato in un’azione didattica tramite l’erogazione di lezioni formative su temi economico-finanziari. Le lezioni, in alcuni Istituti già iniziate, sono tenute da FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) che da quest’anno è partner di “Conoscere la Borsa”. I percorsi didattici costituiscono uno strumento fondamentale per aiutare i giovani a osservare più da vicino come funzionano nella pratica l’economica e i mercati finanziari, fornendo agli studenti quelle conoscenze di base utili per partecipare con consapevolezza al concorso», fanno sapere dalla Fondazione Carifac di Fabriano.