Fabriano: rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, denunciato dai carabinieri un 40enne

FABRIANO – I Carabinieri della compagnia di Fabriano, insieme agli agenti della polizia locale, hanno effettuato un controllo congiunto lungo la strada provinciale Berbentina che collega Fabriano a Sassoferrato. Un servizio di controllo che si è reso necessario anche dal fatto che spesso si verificano incidenti stradali a causa dell’alta velocità.



Sono state controllate dodici auto non sono emerse irregolarità, ad eccezione di una contravvenzione elevata ad un automobilista che aveva compiuto un sorpasso azzardato in un tratto di strada con linea continua. Tutti i conducenti dei mezzi controllati, inoltre, sono stati sottoposti al test dell’etilometro, risultando nei limiti consentiti dall’attuale normativa in vigore.

L’incidente

Durante il servizio di controllo congiunto effettuato dai carabinieri e dalla polizia locale di Fabriano è stato anche rilevato un ennesimo incidente stradale. Un 40enne nell’Est Europa e residente a Sassoferrato, a bordo di una utilitaria ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi contro l’auto di alcuni turisti provenienti da Roma.



Sul posto i carabinieri del Radiomobile della compagnia cittadina che, una volta accertatisi delle buone condizioni fisiche di tutte le persone coinvolte nel sinistro stradale, avrebbero voluto sottoporre il 40enne al test dell’etilometro. Ma l’uomo si è rifiutato. Per questo motivo è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto affidata a persona di fiducia. Infine, gli è stata comminata una contravvenzione. L’attività di controllo delle forze dell’ordine cittadino proseguirà nei prossimi giorni in modo capillare per prevenire comportamenti scorretti alla guida e, quindi, possibili incidenti stradali.