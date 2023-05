Fabriano: task force per la ricerca di una persona in difficoltà nella zona di Torrececchina

FABRIANO – Grida di aiuto provenienti da un dirupo udite da alcuni passanti che lanciano l’allarme. Da circa 3 ore in località Torrececchina non lontano dalla frazione Ca’ Maiano di Fabriano sono in corso le ricerche. Al momento, senza nessun esito. Nonostante la vera e propria task force che è stata messa in piedi in pochissimo tempo. Considerando la fitta vegetazione e la zona impervia e scoscesa, si starebbe pensando all’utilizzo di droni per poter avere una panoramica dall’alto.

Le ricerche.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16:30 di questo pomeriggio in località Torrececchina di Fabriano, vicino alla frazione di Ca’ Maiano per una persona che risulterebbe trovarsi in difficoltà in un dirupo. Ad udire questi lamenti, un passante che ha immediatamente contattato i carabinieri della Compagnia di Fabriano. Una pattuglia è immediatamente giunta sul posto e sembra che anche i militari abbiano sentito queste richieste di aiuto provenire da un dirupo. È stato chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento della città della carta. I pompieri sono prontamente giunti, insieme ai colleghi del distaccamento di Arcevia. Sul luogo è stata inviata anche l’unità cinofila sempre dei vigili del fuoco. Presente anche il Soccorso Alpino. Non sono esclusi ulteriori arrivi di soccorritori, in particolare squadre specializzate che interverranno con l’utilizzo di droni in modo tale da osservare dall’alto l’area interessata. Sembrerebbe, però, che la persona in difficoltà non stia più rispondendo alle sollecitazioni dei soccorritori. La zona di ricerca è scoscesa e fitta di vegetazione e ciò complica, non poco, l’individuazione della persona in difficoltà.