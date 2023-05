Fabriano, presentata ufficialmente la nuova edizione del Palio di San Giovanni Battista

FABRIANO – Presentato questa mattia, dal presidente dell’Ente Sandra Girolametti, insieme ai rappresentanti delle quattro Porte (Borgo, Cervara, Piano e Pisana), il programma della 29° edizione del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano. Il via ufficiale sabato 3 giugno con la lettura del Bando in città e nelle frazioni.

«Il filo conduttore sarà la giustizia – dice la presidente – che approfondiremo nel dettaglio con un convegno insieme all’associazione giuridica Carlo Galli. Avremo il direttore di un carcere e alcuni detenuti in collegamento: vorremmo accendere luce nel rapporto tra autore e vittima del reato per una riappacificazione. Per noi è importante approfondire e divertire. Oltre alla giustizia amministrata nel Medioevo, spazio anche al gioco, alla competizione, all’arte, a Fabriano».

Le anticipazioni

Le Hostarie apriranno dal 14 giugno. Le location: Porta del Borgo nel campetto di San Nicolò, la Cervara in via delle Ceramiche, il Piano nel chiostro di San Benedetto e Pisana nel chiostro di San Biagio.

Le infiorate, che sempre richiamano migliaia di visitatori verranno realizzate a partire dalle ore 15 di sabato 17. Le location: Borgo a San Nicolò, Cervara a San Filippo, Piano a San Benedetto e Pisana a Sant’Onofrio (Scala Santa). Tra le particolarità, oltre a tutti gli appuntamenti del Palio, ci sono alcune novità: il torneo di basket, una mostra di Acquarelli realizzati in tempo reale dallo staff di Anna Massinissa con gli artisti che andranno in giro per le vie del centro a trovare scorci e momenti, una festa dopo la sfida del Maglio presso “Bohemia” di Fabriano; si potrà ammirare anche il Museo dei mestieri in Bicicletta dove verrà proiettato un video sulle torture storiche realizzato dal Museo delle torture di Gradara. 24 i premi in palio con la Lotteria.

«Quest’anno – dice Girolametti – chiederemo aiuto alla cittadinanza. Ad ogni utente che andrà in Hostaria chiederemo 1 euro per sostenere le tante spese che solo con i contributi di Comune, Regione e sponsor privati non riusciamo a coprire. Grazie, quindi, a tutti per la generosità per mantenere viva questa manifestazione».

Secondo il sindaco Daniela Ghergo «il Palio è l’evento culturale più importante della città che si prepara durante tutto l’anno. Tutti lo aspettiamo perché è un momento di aggregazione importante per il comprensorio e non solo che attrae tantissimo. A me piace l’abbinamento giuridico-cultuale scelto dall’Ente quest’anno: è un dato culturale che dà spessore all’edizione. Il programma è ricco. La città si ritrova qui e rivive il momento di aggregazione più importante col Palio. Grazie a tutti, all’Ente, alle Porte, a centinaia di volontari».

Domenica 4, oltre la lettura del Bando e alcuni eventi collaterali, ci sarà la Sfida nazionale degli arcieri con l’arco storico. Da giovedì 8 giugno il Torneo di Boccette. Martedì 13 giugno il Convegno Avvocati Associazione Giuridica Carlo Galli dal titolo “Oltre le sbarre” alle 17.30. Da mercoledì 14 giugno entra nel vivo la principale manifestazione cittadina che ogni anno richiama molti turisti. Mercoledì 14 giugno Apertura Hostarie, ore 19; innalzamento dei gonfaloni e giuramento del Podestà, ore 21.00, in Piazza del Comune. Poi spettacolo iniziale Compagnia teatrale Accademia Creativa. Giovedì 15 giugno: Bibliolab Palio Edition – lettura e laboratorio “La leggenda di Mastro Marino”, alle 16.00 presso Biblioteca Multimediale R. Sassi (bambini 5-9 anni, prenotazione obbligatoria). Dalle 18,30 torneo di Padel al Palaindoor e spettacolo Eclettica Danza, alle 21.30, in Piazza del Comune. Venerdì 16 giugno spazio al Convegno storico “Accusatio, denuntiatio et inquisitio: l’amministrazione della giustizia nella Fabriano comunale dal XIII al XV secolo”, alle 17.30, ai Giardini del Poio. Alle 19 concerto organistico “Organo del Callido” presso la Chiesa di San Biagio. Alle 21 in centro la Disfida degli arcieri. Rapidamente anche gli altri appuntamenti su cui torneremo meglio la prossima settimana. Sabato 17 Giugno inizio realizzazione delle infiorate artistiche alle 15 e dalle 18,30 Borghi e botteghe medievali in Piazza del Comune. Domenica 18 giugno Corteo storico alle 21.30. Lunedì 19 giugno Giochi popolari alle 21.30. Venerdì 23 giugno alle 22 Palio dei Monelli. Sabato 24 giugno la Sfida del Maglio.