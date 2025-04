Anche a Fabriano si prega per Papa Francesco, il ricordo del Vescovo e del Sindaco

FABRIANO – La scomparsa di Papa Francesco ha suscitato molte reazioni anche a Fabriano. Le parole del vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, tra le prime ad arrivare. «A nome della Diocesi di Fabriano-Matelica e dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche esprimo profondo cordoglio per la morte del Santo Padre Francesco. Al tempo stesso mi faccio portavoce della gratitudine del popolo di Dio per la grazia e il dono di aver attraversato sotto la Sua guida un tempo carico di sfide, opportunità e cambiamenti nella Chiesa e nel mondo. Resterà nei nostri cuori come imperituro insegnamento la luminosa testimonianza di un pastore con l’odore delle pecore per il quale “il nome di Dio è misericordia” e “il vero modo di amare è condividere”. Sulle sue orme il nostro impegno ad andare incontro alle necessità dei fratelli e delle sorelle per realizzare la nuova evangelizzazione verso cui il Papa ha orientato l’Ecclesia in uscita», le parole di Massara. A testimonianza della partecipazione della Chiesa locale a questo lutto, la comunità parrocchiale della Cattedrale di Fabriano San Venanzio Martire celebrerà una Santa Messa in suffragio del Pontefice domani, 23 aprile, alle 21.

Daniela Ghergo e Papa Francesco

Il sindaco

A ricordare Papa Francesco, anche il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «Il Papa sempre vicino agli ultimi, ai poveri, agli emarginati, lo è stato anche a Fabriano, che non ha dimenticato nelle sue parole e nelle sue preghiere, ricordando le ferite del terremoto del 2016 in occasione dell’udienza privata del 24 novembre 2023, un incontro emozionante. Ed esprimendo all’Angelus dello scorso dicembre vicinanza ai lavoratori Beko colpiti dalla crisi occupazionale: “Sono vicino ai lavoratori di Siena, Fabriano e Ascoli Piceno che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità! Che non sia loro tolto il lavoro per motivi economici o finanziari”. Parole importanti e per le quali – conclude il Primo cittadino di Fabriano – lo ringrazio. Fabriano la ricorderà con affetto».