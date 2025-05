Fabriano: la Polizia locale arresta un uomo per atti osceni in luogo pubblico

Contestata anche l'aggravante per averli commessi in presenza di minori. Rischia fino a sei mesi di reclusione. Attualmente è ai domiciliari

FABRIANO – Un uomo di 28 anni, residente a Cerreto D’Esi, nei giorni scorsi è stato identificato e denunciato dalla Polizia Locale di Fabriano per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante di averli commessi in presenza di minori. L’indagine è stata avviata in seguito alle segnalazioni di alcune ragazze minorenni che avevano notato un individuo che, dall’interno della propria autovettura, mostrava le parti intime e si masturbava, transitando ripetutamente in diverse zone della città, dal centro storico alla cittadella degli studi, nel tentativo di adescare adolescenti. Grazie alle dettagliate testimonianze delle minori coinvolte, all’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana e a informazioni confidenziali, l’Ufficio di Polizia Giudiziaria è riuscito a identificare il responsabile: un cittadino di nazionalità rumena, da anni residente a Cerreto d’Esi, con precedenti penali per reati sessuali ai danni di minori.

La denuncia

L’uomo è stato denunciato per la violazione dell’articolo 527, comma 2, del Codice Penale, che prevede pene fino a 4 anni e 6 mesi di reclusione, con l’aggravante di aver commesso i fatti in presenza di minori e in luoghi da loro frequentati. Al termine del procedimento, l’uomo è stato condannato e attualmente si trova agli arresti domiciliari. Le giovani vittime e i loro genitori hanno espresso gratitudine per la tempestività e l’efficacia dell’intervento della Polizia Locale, sottolineando come la professionalità dimostrata abbia restituito loro un senso di protezione e sicurezza. La Polizia Locale ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini nella repressione dei reati e invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine comportamenti sospetti o situazioni di potenziale pericolo.