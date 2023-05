Fabriano: alla Pinacoteca civica il modellino in 3D del Complesso del Buon Gesù

FABRIANO – Domani, 18 maggio, la Pinacoteca civica B. Molajoli di Fabriano in collaborazione con l’Istituto comprensivo F. I. Romagnoli partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei, all’interno dell’iniziativa Grand Tour Marche promosso da Regione Marche, Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia e Fondazione Marche Cultura. Dal 1977 ICOM organizza a livello mondiale questa giornata per evidenziare l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. In questa occasione i visitatori potranno scoprire il modellino 3D del Complesso del Buon Gesù che gli studenti dell’Istituto Comprensivo F. I. Romagnoli hanno realizzato nell’ambito del “progetto laboratori 4.0 e career management skills”. Un progetto con il quale i ragazzi hanno toccato con mano il patrimonio storico artistico culturale del territorio. Gli studenti, infatti, hanno progettato e modellato con la stampa 3D il Complesso del Buon Gesù e realizzato le tracce audio descrittive, supportati in questo dalla ditta Hi-Storia con Emanuela Amadio e Stefano Colarelli.

L’iniziativa

«La partecipazione dell’Istituto scolastico alla Giornata Internazionale dei Musei, accresce il valore dell’iniziativa», sottolinea l’Assessore del comune di Fabriano alla Bellezza Maura Nataloni. «L’arte è intesa anche nel ruolo di educazione, formazione, arricchimento personale, sensibilizzazione alla bellezza intesa nel senso più completo del termine che predispone l’animo umano ai valori della pace». Il progetto è stato realizzato grazie alla dedizione dei docenti e del dirigente Antonello Gaspari che ha curato le attività, promosso dall’attuale dirigente Stefania Tarini, con il coordinamento della professoressa Giuseppina Zara e il supporto di Cristina Moretti, Roberto Longo, Andreina Leporoni, Andrea Brusaferro, Maria Chiara Strona e Nicoletta Costarelli.