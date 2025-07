Fabriano, Piano estivo per rafforzare il decoro urbano tra Comune e Anconambiente

FABRIANO – Con l’arrivo dell’estate il Comune di Fabriano e AnconAmbiente S.p.A. hanno avviato un intenso piano operativo per garantire il decoro e la salubrità degli spazi pubblici. Nel corso di questo mese, infatti, sono partiti interventi di lavaggio e sanificazione dei contenitori per i rifiuti, in particolare quelli da 120 e 240 litri destinati all’organico, oltre ai contenitori dell’indifferenziato presenti nelle isole Ecofil. Per garantire la massima efficacia, vengono impiegati mezzi ad alta tecnologia per il lavaggio meccanico e operatori dotati di prodotti sanificanti certificati, capaci di contenere l’impatto odorigeno e migliorare l’igiene delle postazioni, particolarmente stressate dal grande caldo di queste settimane. Parallelamente, è stato rafforzato il servizio di pulizia urbana. Ogni venerdì mattina vengono sanificati i vialetti del Parco Comunale Regina Margherita, mentre tutte le domeniche due squadre di operatori sono operative nel centro storico per garantire ordine e decoro. È inoltre in corso un’attività straordinaria di diserbo meccanico e pulizia nelle frazioni di Campodonico, Cancelli e Collamato, in un’ottica di valorizzazione diffusa del territorio.

Svuotamento cestini

Le dichiarazioni

«Nel periodo estivo Fabriano accoglie molti visitatori e i nostri spazi pubblici diventano luoghi vissuti e centrali per la vita sociale della comunità. Per questo abbiamo voluto rafforzare la collaborazione con AnconAmbiente per garantire una città pulita, curata e decorosa», ha dichiarato il Sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta, che coniughi efficienza operativa e senso civico. «L’intensificazione dei servizi nel mese di luglio risponde a precise esigenze ambientali e operative. Interveniamo con mezzi e tecnologie in grado di ridurre l’impatto odorigeno e migliorare l’igiene dei contenitori in un periodo particolarmente sensibile. È un esempio concreto di sostenibilità applicata alla gestione urbana», ha concluso il Presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto, evidenziando come il valore tecnico si traduca in benessere collettivo.