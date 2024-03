Fabriano, perde il portafoglio e la carta prepagata usata per comprare liquori e sigarette: in 2 denunciati

FABRIANO – Perde il portafoglio e due ragazzi utilizzano la sua carta prepagata per acquistare stecche di sigarette e bottiglie di liquori. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, grazie ai sistemi di videosorveglianza interno al bar presso il quale è stata utilizzata la carta, individuano i responsabili. Si tratta di un 22enne italiano e un 25enne di origine extracomunitaria, residenti nel fabrianese, che sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito. Nelle prossime ore attese le decisioni del Questore di Ancona in ordine all’applicazione di misure di prevenzione ai due denunciati.

I fatti

Durante lo scorso fine settimana, un 30enne di Fabriano ha deciso di trascorrere una serata in un locale cittadino con i suoi amici. Rientrato a casa a tardissima notte, si è accorto di non avere più il proprio portafoglio. Ha ripercorso al contrario il tragitto fino al locale nella speranza di ritrovarlo. Ma niente di fatto. Anche il locale, nel frattempo, aveva chiuso e non restava altro, al giovane, di rientrare a casa ed attendere l’indomani. Al suo risveglio, però, il 30enne si è accorto che l’app del suo home banking aveva alcune notifiche per addebiti effettuati qualche ora prima in un bar cittadino, aperto sin dalle primissime ore della giornata. Gli addebiti erano in tutto cinque, di importi inferiori ai 50 euro, limite di spesa fissato dal fabrianese oltre il quale sarebbe stato necessario digitare il pin. La carta prepagata in questione era contenuta all’interno del portafoglio scomparso del quale aveva, a questo punto, certezza della sua illecita appropriazione da parte di terzi. Si è, quindi, rivolto al commissariato della Polizia di Stato di Fabriano per sporgere denuncia-querela. Gli agenti hanno prontamente avviato l’attività investigativa recandosi nel bar dove erano stati effettuati i 5 utilizzi, acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza interno. In alcuni frame erano stati immortalati i due ragazzi che si alternavano nell’acquisto di stecche di sigarette e bottiglie di liquori utilizzando, per il pagamento, la carta prepagata del giovane fabrianese. I due giovani hanno smesso quando ormai l’importo residuo della carta era di pochi euro e perché avevano notato il proprietario del bar farsi sospettoso. Grazie alla conoscenza del territorio, gli agenti sono riusciti a identificare i due ragazzi – un 22enne italiano e un 25enne di origine extracomunitaria, residenti nel fabrianese – frequentatori dei locali fabrianesi durante il fine settimana con trascorsi giudiziari per reati contro il patrimonio che sono stati denunciati per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito.