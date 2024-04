Fabriano: Pasquetta tra ristoranti, pic-nic e gite in direzione della costa marchigiana

Per permettere a tutti i residenti di Fabriano e nel comprensorio di trascorrere la giornata di festa in sicurezza, le forze dell’ordine cittadine sono impegnate in una serie di controlli straordinari sulle principali arterie cittadine e non solo

FABRIANO – Pasquetta a Fabriano, tempo permettendo, sulle colline cittadine per il tradizionale pic-nic e poi ci si sposterà lungo la costa marchigiana. Programma alternativo, pranzo nelle numerose strutture ricettive del comprensorio. In questo modo trascorreranno il giorno di Pasquetta i fabrianesi. Le previsioni sembrano dare ragione a tutti coloro che hanno deciso di passare il Lunedì dell’Angelo all’aria aperta. Non mancano le alternative. A partire da ristoranti e agriturismi che sono quasi tutti sold out per il pranzo. Per quel che riguarda le offerte culturali, le Grotte di Frasassi e i musei del comprensorio fabrianesi sono pronti ad accogliere i turisti, sperando in numeri record.

La sicurezza

Per permettere a tutti i residenti di Fabriano e nel comprensorio di trascorrere la giornata di festa in sicurezza, le forze dell’ordine cittadine sono impegnate in una serie di controlli straordinari sulle principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale stanno pattugliando in lungo e largo il territorio, soprattutto durante le ore serali e notturne, per far desistere eventuali malintenzionati e/o malviventi dai loro propositi criminosi. Il tutto all’insegna di una forte collaborazione e sinergia, considerata la vastità del territorio e la presenza di numerose frazioni. Prevenire, azione deterrente e aumento della percezione della sicurezza, sono questi i tre pilastri sui quali si stanno basando le forze dell’ordine nel corso di questi ultimi giorni, come sempre del resto. È fondamentale, infatti, che venga aumentata la percezione di sicurezza tra tutti i residenti e, contemporaneamente, si cerchi di prevenire qualsiasi tipologia di reato, anche attraverso le segnalazioni e la collaborazione dei cittadini. Mai dimenticando l’azione deterrente verso tuti coloro che si mettono alla guida sotto effetto di alcol o di sostanze stupefacenti.