Fabriano: partiti i lavori per la riqualificazione del piazzale comunale e il completamento dell’ufficio Anagrafe

FABRIANO – Sono iniziati giovedì scorso i lavori per la riqualificazione urbana del piazzale in cui è situata la sede comunale, Piazzale 26 settembre 1997, e per il completamento funzionale dell’edificio sede attualmente dell’ufficio anagrafe. I lavori saranno eseguiti dalla ditta C.O.S.E.D.I.L. – Costruzioni Edilizie s.r.l. per un importo di € 641.689,72. L’intervento è finanziato con le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR – Programma unitario degli interventi per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”. Il cantiere ha una durata prevista fino al mese di ottobre prossimo.

Palazzina che ospita l’ufficio Anagrafe

I lavori

Per quel che riguarda l’intervento si prevede per la palazzina sede dell’ufficio anagrafe, il completamento delle finiture interne e degli impianti nelle parti che sono attualmente allo stato grezzo, la suddivisione degli spazi interni (piano primo e secondo) e l’installazione di un ascensore. Per il Piazzale 26 settembre 1997: il rifacimento della pavimentazione con recupero della quasi totalità degli elementi lapidei che la compongono in modo da eliminare quelli danneggiati. L’intervento permetterà, inoltre, di recuperare il sistema di scolo delle acque piovane sostituendo anche la guaina impermeabilizzante sottostante in modo da raccordarla correttamente ai canali di scolo situati ai margini della piazza rinnovando, quindi, anche il sottostante massetto in calcestruzzo. Nella prima fase dei lavori che interesseranno la pavimentazione del piazzale, l’accesso alla sede comunale sarà possibile solo da viale della Vittoria utilizzando la rampa parallela alle scale principali, mentre l’ingresso da via Loreti rimarrà chiuso. Il percorso pedonale per accedere agli uffici è suggerito con apposita segnaletica installata dalla ditta, mentre non essendo possibile attraversare il piazzale per raggiungere via Loreti da viale della Vittoria, si potrà percorrere la via Falcone – Borsellino, dietro l’ufficio Anagrafe.