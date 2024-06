Fabriano: Il Palio di San Giovanni Battista si avvia verso i suoi giorni clou tra giochi e iniziative

FABRIANO – La trentesima edizione del Palio di San Giovanni Battista si avvia ai suoi giorni clou. Dopo il concerto della Corale Santa Cecilia di ieri pomeriggio e il talk show dedicato ai 30 anni di Palio con Doppiatore Marchigiano sul sagrato della Cattedrale alle ore 21:30, sono tanti gli appuntamenti che si svolgeranno in centro da oggi a lunedì festa del Patrono, San Giovanni Battista. Questo pomeriggio alle 18 concerto organistico nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo. Alle 21:30 la Benedizione degli arnesi e offerta di obolo e cera in Cattedrale San Venanzio. Alle 22:30 è previsto lo spettacolo di spade e fuoco in piazza del Comune. Domani, sabato 22 giugno, dalle ore 17:30 pomeriggio e sera dedicati ai Borghi e Botteghe medievali in piazza del Comune, nel chiostro di Palazzo Chiavelli e in piazzetta del Podestà. Domenica 23 giugno alle ore 21:30 si svolgerà la premiazione delle infiorate artistiche e a seguire il Palio dei Monelli in piazza del Comune. Lunedì 24 solennità di San Giovanni Battista, alle 8 l’annullo postale nella sede dell’Ente Palio sita in loggiato San Giovanni Battista; alle 18 il Pontificale in Cattedrale con la processione al Santo, alle 22 la donazione della filigrana alla città di Fabriano e l’attesissima sfida del Maglio. Grande successo, mercoledì, per la cena medievale che è stata organizzata dalle quattro Hostarie. Per quanto riguarda la giostra dei Giochi popolari la vittoria è andata a Porta Cervara, seguono Borgo, Piano e Pisana.

Le dichiarazioni

“Ci stiamo preparando al gran finale con cerimonie borghi medievali e sfide storiche. Le hostarie tengono il passo con il tutto esaurito alla serata medievale e grande afflusso ogni sera. Vedo ragazzi divertirsi con criterio senza eccessi e questo mi rende molto contenta. Lunedì faremo la sfida del Maglio anche se ci sarà la partita. Non potremo rimandarla per motivi di sicurezza ma cercheremo di attendere qualche minuto in più per far uscire anche l’ultimo e più accanito tifoso dell’Italia e spero anche per festeggiare tutti insieme”, dichiara Sandra Girolametti, presidente Ente Palio. “Il Palio è una manifestazione che rappresenta l’anima di Fabriano, una tradizione che continua a rinnovarsi e a crescere grazie al contributo di tutti. Siamo orgogliosi di questa grande opera corale che ci identifica. Ci attendono ancora serate con il Palio dei Monelli, la Sfida del Maglio che decreterà la Porta vincitrice, e la premiazione delle infiorate artistiche che stanno abbellendo le chiese con opere d’arte di altissimo livello. È una festa per tutti e di tutti, godiamoci insieme questi ultimi giorni di festa di questo bellissimo trentennale”, ha concluso il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.